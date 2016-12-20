جدال نفت و تراکتور در گچساران/بام نفت ایران درانتظار شگفتی دیگر

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - امین دهقانی: این بازی بین یک تیم از لیگ برتر و تیم دیگر از لیگ دسته دوم برگزار می شود. در سال های اخیر جام حذفی فوتبال کشور کمتر تیم لیگ دسته دومی تا این مرحله صعود کرده و توانسته در جمع مدعیان لیگ برتری خودنمایی کند.

این در حالی است که برگزاری این دیدار مهم در شهری همچون گچساران که از نظر ورزش به لطف باشگاه فرهنگی ورزشی نفت و گاز گچساران سرآمد شهرهای کشور است و از لحاظ آماری بالاتر از ۱۳ شهر کشور از نظر تیم های ورزشی خود را نگه داشته است.

گچساران با جمعیت قریب به ۱۲۰ هزار نفر توانسته با تکیه بر تیم های ورزشی خود به عنوان یک شهر ورزش دوست در سطح کشور مطرح شود.

این بار نیز با قدرت نمایی تیم فوتبال لیگ دویی خود توانسته با پشت سر گذاشتن تیم های صاحب نام لیگ برتر به این مرحله برسد تا مردم این شهر تجریه میزبانی تیم های لیگ برتری را نیز در برگ زرین افتخارات ورزشی خود ثبت کنند.

در این بین میزبانی شایسته مردم این شهر و حمایت هواداران متعصب گچسارانی از تیم محبوب شهرشان بر جذابیت های این مسابقه افزوده و همه ورزش دوستان برای برگزاری این بازی لحظه شماری می کنند.

استفاده صحیح از این فرصت تاریخی برای نشان دادن ظرفیت های گچساران در لیگ های بالاتر با کمک همه مردم و هواداران تیم فوتبال نفت و گاز گچساران امکان پذیر است.

رئیس امور ورزش نفت و گاز گچساران در این خصوص به مهر گفت: همه امکانات لازم را برای برگزاری این دیدار مهم در حال آماده باش قرارداده ایم و با هماهنگی خوبی که بین شورای محترم تامین ، هیئت فوتبال استان و شهرستان، ادارات حراست ، روابط عمومی و مدیریت خدمات نفت بعمل آماده مشکلی خاصی برای برگزاری بازی نداریم .

محمد حبیبی نژاد تصریح کرد: زمین چمن استادیوم شهدای نفت نیز به آمادگی خوبی رسیده و برای برگزاری دیدار جام حذفی شرایط مطلوبی دارد.

حبیبی نژاد تصریح کرد: با هماهنگی خوبی که هیئت فوتبال و باشگاه نفت و گاز گچساران انجام داده اند کلیه هماهنگی های ورود و خروج تیم فوتبال تراکتورسازی با نظارت کامل هیئت فوتبال شهرستان و استان در حال پیگیری وانجام است.

نقش پیشکسوتان در فوتبال همواره یک اصل انکار ناپذیر بوده و هرجا نام و حضور این افراد وجود داشته اتفاقات مثبتی در عرصه ورزش رخ داده است، برخی پیشکسوتان فوتبال گچساران نظرات خوبی برای برگزاری این بازی و نحوه میزبانی به مهر ارائه دادند.

پیشکسوت فوتبال نفت و گاز گچساران در این خصوص گفت : بازی با تیم بزرگ تراکتورسازی تبریز برای فوتبال گچساران بخصوص در سالهای اخیر یک فرصت استثنایی است و میزبانی از تیم بزرگ و ریشه دار تراکتورسازی تبریز یک ارزش محسوب می شود.

غلامعباس شریفی اظهار داشت: اگر به نحو خوبی از پس میزبانی این بازی بربیایم و تدارکات لازم در همه زمینه ها را فراهم کنیم نشان دهنده این است که برای برگزاری مسابقات در سطح بالا امکانات خوبی در شهرمان داریم و در آینده بدون دغدغه می توان میزبان بازیهای مهم در سطح بالا باشیم.

شریفی تصریح کرد : این بازی بهترین موقعیت برای هواداران پرشورمان است که فرهنگ سالم خودشان را نشان دهند.

سرپرست سابق تیم فوتبال نفت و گاز گچساران خاطر نشان کرد: در این بازی به احتمال زیاد شاهد رقابت نزدیکی از سوی دو تیم باشیم که در اینصورت شانس پیروزی تیم نفت و گاز گچساران هم بالا خواهد بود و به همین منظور هواداران تیم نفت تا اخرین لحظه بازی بدون توجه به شکست و پیروزی تیم محبوب شهرمان را تشویق و حمایت کنند تا فرهنگ بالای این شهر برای مردم ایران به یادگار بماند.

شریفی در بخشی دیگر از صحبت های خود به پخش مستقیم این بازی از شبکه های مختلف صداوسیما اشاره داشت و افزود: بدلیل پخش مستقیم این دیدار چشمان میلیون ها ایرانی طرفدار فوتبال به این بازی دوخته خواهد شد که بایستی با رعایت مسایل اخلاقی و رفتاری میزبانی آبرومندانه ای داشته باشیم.

پیشکسوت فوتبال گچساران در ده ۵۰ در خصوص اینکه در سالیان دور تیم تراکتورسازی تبریز و یا سرمربی این تیم برای انجام بازی به گچساران سفر کرده بودند گفت: تیم تراکتورسازی تبریز و سرمربی محبوبشان امیر قلعه نویی در هیچ ر ده سنی برای انجام بازی در سالیان دور به گچساران نیامده بودند و این نخستین باری است که یکی از تیم های بزرگ فوتبال کشورمان برای انجام بازی عازم شهرستان گچساران می شوند.

شریفی در پایان ابراز امیدواری کرد: این بازی بدلیل اینکه در جام حذفی برگزار می شود و تیم بازنده از گردونه رقابتها کنار خواهد رفت برای هر دو تیم بسیار مهم است و قطعا تیم شگفتی ساز نفت و گاز گچساران روز سختی برای تیم پرقدرت تبریزی رقم خواهد زد و اینکه بازیکنان و کادرفنی تیم برای دفاع از شخصیت فوتبال شهرستان و همچنین استان تمام تلاششان را تا لحظه آخر انجام دهند تا با حمایت هواداران در سایه لطف الهی به موفقیت دست یابیم.

نفت گچساران پدیده جام حذفی است

مدرس رسمی و ناظر داوری فدراسیون فوتبال کشور نیز در خصوص دیدار دو تیم نفت و گاز گچساران و تراکتورسازی تبریز اظهارداشت: بدون شک تیم نفت و گاز گچساران در جام حذفی فصل ۹۵ ـ ۹۶ خود را به عنوان یک پدیده در سطح فوتبال کشور معرفی کرده است.

نوذر رودنیل تصریح کرد : در این مرحله و در بین ۸ تیم برتر تنها یک تیم از لیگ دو حضور دارد که آن تیم نفت و گاز گچساران است و خیلی خرسندیم که تیم بزرگ و مردمی تراکتور سازی با همه بازیکنان گرانقیمت و کادرفنی بسیار خوب خود برای انجام این دیدار برای نخستین بار به شهرستان گچساران سفر می کنند.

رودنیل اظهار داشت: در روز بازی امیدواریم که اول یک بازی خوب و تماشاگر پسند از هر دو تیم شاهد باشیم و همچنین تیم نفت و گاز گچساران با انجام یک بازی خوب و منطقی تیم تراکتورسازی را از پیش رو بردارد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم این انتظار را از هوادران و مردم خوب گچساران داریم که همه اقشار دست در دست هم و با کمک یکدیگر جوی ایده آل در ورزشگاه ایجاد کنند تا احیانا اگر این بازی را واگذار کردیم در آنصورت اخلاق را نبازیم و همچنین اگر این بازی با پیروزی تیم شهرمان همراه شد از جنبه اخلاقی هم پیروز این دیدار باشیم.

رودنیل تاکید داشت : رعایت اخلاق و حفظ شونات برای ما بسیار مهم است و قطعا بایستی به گونه ای رفتار کنیم که بدون توجه به نتیجه بازی هم هواداران و هم بازیکنان پیروز و سربلند از این دیدار خارج شوند تا اینکه تیم با یک خاطره خوب شهرمان را ترک کند

این پیشکسوت داوری فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد : این بازی از طریق شبکه ورزش و شبکه استانی دنا پخش خواهد شد و می توانیم فرهنگ غنی شهرمان را با انجام یک بازی زیبا و بدور از حاشیه در سطح کشور منعکس کنیم.

رودنیل در پایان ابراز امیدواری کرد: از همه هواداران ، لیدرها ، بازیکنان و کادرفنی تیم نفت و گاز گچساران تقاضا دارم به گونه ای رفتار کنند که بازنده اخلاق نباشیم.

شگفتی های نفت ادامه می یابد

یکی دیگر از پیشکسوت فوتبال شهرستان گچساران درخصوص دیدار دو تیم نفت و گاز گچساران و تراکتورسازی تبریز گفت : تیم پرآوازه تراکتورسازی نیازی به تعریف و تمجید ندارد و بدون شک این دیدار بعد از صعود تیم نفت گچساران به لیگ یک قطعا یکی از مهمترین و حساس ترین بازیهای خواهد بود که تیم نفت و گاز میزبانی آن را برعهده دارد.

امیر حمزه کارگر اظهار داشت : همان گونه که تیم نفت و گاز گچساران توانست دو تیم خوب و مقتدر لیگ برتری را در خانه حریفان شکست دهد در این بازی هم می تواند به شگفتی سازی خود ادامه دهد و با انجام یک بازی منسجم به مرحله بعدی صعود کند.

کارگر افزود: همچنین باخت در این بازی هم چیزی از ارزش های تیم خوب و محبوب شهرمان کم نخواهد کرد و مطمعنا همه فوتبال دوستان تلاش مجموعه تیم را فراموش نخواهند کرد و قدردان زحمات کل تیم خواهند بود.

وی ضمن مهم شمردن نقش هواداران پرشور طرفدار تیم نفت و گاز گچساران در این بازی تصریح کرد: هوادارانمان ضمن تشویق بی امان تیم نفت گچساران که باعث بالا رفتن روحیه بازیکنان تیم می شود بایستی احترام تیم میهمان را حفظ کنند تا تیم حریف از حضور در شهرمان رضایت کامل داشته باشد.

کارگر یادآور شد: بطور قطع برای تماشای این دیدار حساس تماشاگران زیادی از شهرهای اطراف به ورزشگاه خواهند آمد و به همین خاطر با مدیریت همه جانبه از سوی لیدرها اجازه ندهیم حاشیه ای برگزاری این دیدار را تحت شعاع قرار دهد.

در پایان این پیشکسوت سالیان نه چندان دور فوتبال شهرستان گچساران گفت: برای نخستین مرتبه است که تیم بزرگ تراکتورسازی تبریز و امیر قلعه نویی که روزگاری سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بود برای انجام این دیدار به شهرمان می آیند که امیدورام در مدت حضور در شهر گچساران تجربه خوشی برایشان رقم بخورد و برای نشان دادن پتانسیل فوتبال شهرستان از این فرصت به نحو احسنت استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، درمرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور که امروز سه شنبه ۳۰ آذر ۹۵ برگزار می شود، در گچساران تیم نفت این شهر از ساعت ۱۴ به دیدار تراکتورسازی تبریز می رود.