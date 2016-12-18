سیل و بلایای طبیعی در کمین آذربایجان غربی/وقوع ۳۵ حادثه سیل

خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی- وجود مناطق کوهستانی و بارش های شدید باران و تگرگ در برخی فصول سال از آذربایجان غربی استانی سیل خیز ساخته که همه ساله خسارات مادی و معنوی زیادی را اهالی آن متحمل می شوند.

در این میان استان با داشتن ضریب سیل خیزی بالا، همواره منطقه ای مساعد برای ایجاد سیلاب و تخریب ها محسوب می شود اما بررسی ابعاد مختلف سیل در منطقه نشان می دهد که وقوع این سیل ها خسارات جبران ناپذیر زیادی از خود برجای می گذارند که قابل بازگشت نیست.

بررسی ها نشان می دهد تخریب جنگل ها و مراتع، نبود آبخیزداری صحیح، تجاوز به حریم رودخانه ها و برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها از مهم ترین عوامل وقوع سیل در استان است.

بررسی ها نشان می دهد تخریب جنگل ها و مراتع، نبود آبخیزداری صحیح، تجاوز به حریم رودخانه ها و برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها از مهم ترین عوامل وقوع سیل در استان است. هرچند خسارات مادی و معنوی به بخش های مختلف استان ناشی از جاری شدن سیل نیست بلکه این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص در معرض تهدید خشکسالی، سرمازگی، زلزله و... نیز قرار دارد.

بروز سالانه خسارات مادی فراوان در این منطقه لزوم توجه به زیرساخت ها، ابزارهای لازم برای پیشگیری و تسریع در روند بازسازی بعد در از وقوع این حوادث در استان را دو چندان می کند.

۳۵ حادثه سیل در آذربایجان غربی امسال گزارش شده است

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی در خصوص موقعیت جغرافیایی استان و وقوع حوادث سیل و سیلاب طی سالجاری به خبرنگار مهر گفت: گستردگی پدیده سیل در سطح استان ما بسیار شایع و فراوان است بطوری که طی امسال بجز شهرستانها ی نقده و اشنویه در تمام شهرستانها شاهد وقوع سیل بودیم و در هشت ماه نخست سال جاری ۳۵ حادثه سیل در سطح استان گزارش شده است.

امیرعباس جعفری با بیان اینکه خوشبختانه امسال در اثر پدیده سیل فوتی نداشته ایم عنوان کرد: در سال گذشته ۳۹ حادثه سیل در شهرستانهای بوکان، پلدشت، پیرانشهر، سردشت، شاهیندژ، ماکو، نقده، سلماس، ارومیه، خوی، اشنویه، چالدران و میاندوآب گزارش شد که نشان دهنده وقوع بالای میزان بلایای طبیعی در استان است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال گذشته یک نفر فوتی در اثر سیل در شهرستان میاندوآب داشتیم که در زرینه رود غرق شدند افزود: بارش سنگین و ذوب‌شدن سریع برف مهم‌ترین دلیل وقوع سیل است، سیل هنگامی اتفاق می‌افتد که کانال رودخانه یا مسیر طبیعی جریان آب ظرفیت طغیان را نداشته باشد.

آموزش و فرهنگ سازی حلقه مفقوده برای کاهش خسارات بلایای طبیعی

هنوز به دلیل ضعف آموزش، آگاهی و اطلاع رسانی کافی به همراه عدم فرهنگ سازی موثر اهالی این منطقه هر سال بخشی از ظرفیت کاری خود را به برآورد و جبران میزان خسارات بالای بلایای طبیعی سپری می کنند خساراتی که بخش عظیمی از آنها را می توان کنترل و پیشگیری کرد.

جعفری در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرات سیل اظهارداشت: با اقدامات ساده از جمله پرهیز از ساختن خانه در حریم رودخانه، در دسترس داشتن کیف امداد و کمک‌های اولیه به همراه داشتن آب و غذای کافی به همراه قرار دادن اسناد و اوراق بهادار را در جعبه‌ای ضدآب و مطمئن می توان جلوی بخشی از آسیب و خسارات را گرفت.

کشور ایران در سطح جهان، دهمین کشور به لحاظ وقوع بلایا و حوادث طبیعی است و از ۴۲ نوع حوادث طبیعی شناسایی شده، شاهد وقوع ۳۰ نوع از این بلایا در کشور و آذربایجان غربی هستیم.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی تاکید کرد:اگر در جایی زندگی می‌کنید که به طور دایم با خطر سیل‌گرفتگی مواجه هستید، با استفاده از مصالح مناسب و تمهیدات لازم، ساختمان خود را ضدآب کنید و دیوارهای زیرزمین را با عایق‌های ضدآب بپوشانید تا جلوی نفوذ آب و آسیب‌های بعدی گرفته شود.

جعفری گفت: کشور ایران در سطح جهان، دهمین کشور به لحاظ وقوع بلایا و حوادث طبیعی است و از ۴۲ نوع حوادث طبیعی شناسایی شده، شاهد وقوع ۳۰ نوع از این بلایا در کشور و آذربایجان غربی هستیم.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۷حادثه و بلایای طبیعی از ۴۷ نوع بلایای طبیعی ثبت شده کشور در این استان تجربه شده و برخی از آنها خسارات زیادی در پی داشته است، سیل، زلزله، سرمازدگی، خشکسالی، صاعقه، رانش زمین را از جمله بیشترین حوادث طبیعی روی داده در استان عنوان کرد.

۵۷۰ روستای آذربایجان غربی در مسیل سیل واقع شده اند

جعفری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که وضعیت شهرها و روستاهای آذربایجان غربی از نظر بروز بلایای طبیعی در مقایسه با سایر استانها چگونه است اظهارداشت: هم اکنون ۱۰ شهر آذربایجان غربی به دلیل واقع شدن در روی خط گسل در معرض زلزله قرار دارند و ۵۷۰ روستای استان نیز در مسیل سیل واقع شده اند در بخش روستایی نیز ۱۱ درصد از روستاهای آذربایجان غربی در معرض زلزله شدید واقع شده اند که این آمار گویای بالا بودن حادثه خیز بودن این منطقه است.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی در خصوص همکاری سایر دستگاه های اجرایی نیز عنوان کرد: مدیریت بحران نه در آذربایجان غربی بلکه در کشور و حتی دنیا نیازمند مشارکت همگانی است و در این راستا دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی و مردم نیز باید در این خصوص مشارکت و همکاری لازم راداشته باشند.

بیمه محصولات کشاورزی، توجه کشاورزان به هشدارهای هواشناسی و نیز ارائه آموزش های اصولی از سوی نهادهای ذیربط برای کاهش حجم خسارات در این خصوص می تواند راهکار مناسبی باشد.

جعفری پیشگیری از وقوع بحران و آمادگی با حوادث و مخاطرات طبیعی را لازمه مدیریت بحران دانست و اظهار داشت: متاسفانه استان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیای در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار گرفته که سیل، ‌ رانش زمین، ‌ زلزله، ‌ سرمازدگی و … مهمترین مخاطرات طبیعی استان محسوب می شوند.

وی در خصوص بالا بودن میزان بلایای طبیعی و خسارات ناشی از آن در بخش کشاورزی اظهارداشت: بیمه محصولات کشاورزی، توجه کشاورزان به هشدارهای هواشناسی و نیز ارائه آموزش های اصولی از سوی نهادهای ذیربط برای کاهش حجم خسارات در این خصوص می تواند راهکار مناسبی باشد.

مدیرکل سازمان مدیریت بحران آذربایجان غربی با تاکید بر بازنگری و توجه بیشتر مسئولان ذیربط در تخصیص بودجه اختصاصی به این بخش اظهارداشت: متاسفانه این خسارات سالانه بخش زیادی از ظرفیت کشاورزان استان را از بین می برد که نیازمند توجه مسئولان است.

جعفری با بیان اینکه با همکاری سازمان هواشناسی استان مناطق حادثه خیز بخش کشاورزی شناسایی شده، ادامه داد: دستگاه سامانه ضد تگرگ ابرها را در شعاعی حدود ۵۰۰ متر تحت تاثیر قرار داده و هر کدام از این دستگاهها باید در بیش از یک صد هکتار از اراضی اطراف خود را تحت پوشش قرار دهد.