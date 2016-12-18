مساله صندوق های بازنشستگی، صدر توجه مسئولان نظام قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر ،علی زین‏ العابدین با بیان این که صندوق های بازنشستگی اگر در چشم انداز برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار نگیرند، بدون شک یکی از اجتناب ناپذیرترین بحران ها گریبانگیر کشور خواهد شد و بیش از نیمی از جمعیت را درگیر می کند گفت: با توجه به اینکه بیشتر اقتصاد دانان و کارشناسان بر بحران در صندوق های بازنشسگی واقفند، این مقوله مهم باید در دولت و مجلس شورای اسلامی متفاوت دیده شود و با طرح موضوع در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی و ترغیب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه ششم بازگردد.

زین العابدین تاکید کرد: رسانه ها نیز می بایست مساله صندوق های بازنشستگی را بیشتر مورد توجه قرار دهند تا این مهم به تمام طبقات اجتماعی جامعه آگاهی بخشی شود.

وی ادامه داد: باید با تعامل و تلاش، بحران مالی صندوق بازنشستگی کشوری در صدر توجهات مسوولان نظام قرار گیرد تا با برنامه ریزی های کلان و تدوین راهکارهای اصولی بتوان از بحران عبور کرد.

زین العابدین با بیان اینکه راه حل ها و پیشنهادات صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه مراکز قانون گذار قرار گیرد تا با اصلاحات پارامتریک شاهد کاهش تنش ها در این زمینه باشیم، افزود: یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش بحران های صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی طبق استانداردهای جهانی است.

وی اظهار داشت: سیستم های بازنشستگی موفق دنیا می تواند الگویی مناسب برای صندوق های بازنشستگی در کشور باشد تا با بهره گیری از تجارب جهانی از بحران های احتمالی کاسته شود.

زین العابدین یاد آور شد: تجدیدنظر در ساختار صندوق ها یکی دیگر از راهکارهای اصولی برای رسیدن به پایداری، کفایت و انسجام در صندوق های بازنشسستگی است.