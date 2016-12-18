توضیح برانکو در مورد جذب بازیکنان جدید/ شاید رونالدو را بیاوریم!

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: طبیعی است در فوتبال این اتفاق می افتد. ما این بازی را باختیم، ولی مستحق باخت نبودیم چون نسبت به ذوب آهن بهتر بودیم.

وی افزود: ذوب آهن واقعا نتایج خوبی گرفته و به این تیم تبریک می گویم. البته هر برد با استحقاق به دست می آید ولی ما تیم بهتر بودیم و مستحق باخت نبودیم.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: ذوب آهن یک نصفه موقعیت از روی کرنر به دست آورد ولی من باز هم برد را به آنها تبریک می گویم. هر شکست برای ما یک درس خواهد بود.

برانکو درباره نشست خبری بعد از بازی با ذوب آهن که مدیررسانه ای حریف کنارش نشسته بود، گفت: من آن فرد را نمی شناختم. او ما را برای نشست خبری دعوت و اعلام برنامه کرد. من تصور کردم فردی از ذوب آهن است.

وی درباره اینکه خبرنگاران اصفهانی اجازه نمی دادند خبرنگاران تهرانی سوالاتشان را بپرسند، گفت: من این موضوع را نمی دانستم. چرا آنرا به من اطلاع ندادید؟ خبرنگاران اصفهانی تصمیم گرفتند از من سوال کنند که این حقشان است، ولی نمی توانند تعیین کنند چه کسی سوال بپرسد و نپرسد.

برانکو درباره انتقاد بعضی از کارشناسان مبنی بر اینکه پرسپولیس برنامه دوم ندارد و با ۱۲ بازیکن بسته شده، گفت: در پرسپولیس بهترین ها بازی می کنند. ما روی نیمکت علی علیپور، نوراللهی، ولادیمیر و دیگران را داریم که همه از بهترین هستند. هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. بازیکنان جوانی هم در اختیار داریم.

وی در خصوص اینکه بین بازیکنان برای حضور در ترکیب اصلی رقابت وجود ندارد و ترکیب پرسپولیس تکراری است، تصریح کرد: این به خاطر این است که بازیکنان اصلی بهتر از دیگران ظاهر می شوند. شما ترکیب ذوب آهن را می دانید. آنها حتی یک بازیکن را در دو بازی قبلی عوض نکردند. تراکتورسازی هم هیچ تغییری در ترکیب نداشت. فقط گودرزی به جای آقایی که مصدوم بود در دفاع چپ تراکتور بازی کرد. فلسفه من این است که تیم باید استاندارد شود. هر مربی فلسفه خاص خودش را دارد. مفسران هم تحلیل های خاص خودشان را دارند.

برانکو در خصوص احتمال رویارویی پرسپولیس با یک تیم اروپایی در تعطیلات نیم فصل تاکید کرد: بله؛ در این مورد صحبت کردیم، اما هنوز نمی دانیم ادامه بازی های لیگ چه زمانی خواهد بود. امروز شنیدم تیم ملی قرار است به اردو برود، ولی هنوز گزارش رسمی این موضوع را از باشگاه نگرفته ام. این خیلی خوب بود که بین نیم فصل ۲۵ روز استراحت وجود داشت، ولی فقط ۱۴ روز استراحت وجود دارد، زیرا ما دوباره از دهم ژانویه بازی لیگ را شروع می کنیم. همه تیم های اروپایی هم بعد از سال نو میلادی به امارات می آیند.

وی درباره گزینه های پرسپولیس برای بازی تدارکاتی گفت: آشناهای زیادی برای این کار داریم، ولی ما هنوز برنامه لیگ را نمی دانیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص عدم گلزنی مهدی طارمی تاکید کرد: این مشکل ماست که فرصت گلزنی زیادی داریم، ولی گلزنی ما خوب نیست.

برانکو درباره احتمال تداخل برنامه تیم ملی با برنامه پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا گفت: من چیزی در این باره نمی دانم و نمی توانم در این خصوص صحبت کنم. در برنامه ای که قبلا دیدم اردوی تیم ملی نبود. امروز شنیدم تیم ملی قرار است اردو بگذارد. نمی دانم برنامه لیگ چطور خواهد بود. در آخرین نشست صحبتهایی داشتیم ولی برنامه لیگ قهرمانان آسیا مشخص است.

وی در خصوص لیست پرسپولیس برای خرید بازیکن در نیم فصل تصریح کرد: من لیستم را به باشگاه داده ام.

سرمربی پرسپولیس درباره مقایسه مهدی طارمی با ساسان انصاری و اینکه علی پروین گفته رسانه ها باید فشار را از روی طارمی بردارند، گفت: بازیکن تمرین می کند تا آماده باشد. یک روز طارمی را با انصاری مقایسه می کنند یک روز دیگر ترابی را با انصاری. بازیکنانی که در پرسپولیس یا هر باشگاه بزرگی حضور دارند باید آماده باشند که کار کنند و آمادگی کار و زندگی تحت فشار را داشته باشند. هر بازیکنی که در پرسپولیس، استقلال، تراکتورسازی و سپاهان بازی می کند باید آمادگی رو در رویی با فشار را داشته باشد و بداند در هر حال رسانه ها مقایسه های خودشان را دارند. یک روز از مهدی تعریف و یک روز انتقاد می کنند.

برانکو درباره عملکرد داوران و نظرات کارشناسان در این ارتباط و انتقاد سیدجلال حسینی از بعضی کارشناسان اظهار کرد: من با سیدجلال موافقم. به هرحال داوران اشتباه می کنند و این اشتباه وجود دارد، ولی همینطور که گفتید چنین کارشناسی هایی ممکن است در داوری تاثیر بگذارد و درصد اشتباه بیشتر شود. به طور خاص درباره بازی با ذوب آهن باید بگویم کارت زردی که به کمال کامیابی نیا دادند سختگیرانه بود، ولی در مجموع داوران خوب کار کردند.

وی درباره پرداختی باشگاه به کادر فنی هم گفت: این موضوع خصوصی و در حیطه مدیران باشگاه است که آنرا رسانه ای نمی کنیم. وقتی درباره ثبات مالی صحبت می کنید فقط این نیست که آیا باشگاه نسبت به وظایفش در قبال کادر فنی عمل کرده است یا خیر. باید همه بخش ها را در نظر داشت.

سرمربی پرسپولیس درباره ماجرای انتقال محمد انصاری به لیگ چین و پول هنگفتی که از این طریق به باشگاه می رسد، اظهار کرد: از شرایط مالی این انتقال بی خبرم. انصاری را درک می کنم. این یک موقعیت است که انصاری پول بیشتری به دست بیاورد، ولی اینها در اختیار باشگاه است و نمی توانم بگویم به این بازیکن نیاز ندارم. اگر باشگاه تشخیص بدهد که این یک تصمیم راهبردی است، این کار صورت می گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با لیست خریدی که به باشگاه داده مشکل گلزنی تیم در نیم فصل دوم حل خواهد شد یا خیر؟ گفت: صبر کنید جام باشگاه های جهان تمام شود، شاید رونالدو به پرسپولیس بیاید!

برانکو در پایان درباره اینکه سروش رفیعی آب پاکی را روی دست استقلال و پرسپولیس ریخته و در تراکتورسازی می ماند و ممکن است رحیم زهیوی به پرسپولیس بیاید، تصریح کرد: در مورد بازیکنان فعلا صحبت نمی کنم. اینها بحث بین باشگاه ها است.