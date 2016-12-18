گروه های سرود ۶ استان هنرنمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت گروه های سرود در بخش های اصلی ظهر یکشنبه هنرمندان استان های اصفهان، قم، بوشهر، فارس و آذربایجان غربی در قالب گروه های سرود به ارایه اثر پرداختند.

این درحالیست که از ساعتی دیگر در تالار حافظ بخش دوم برنامه های واپسین روز جشنواره «ترنم بیداری» آغاز می شود و هنرمندان بسیجی به اجرای بخش پاپ و موسیقی مقامی می پردازند.

بدین ترتیب از ساعت ۱۴ و سی دقیقه در بخش اصلی، پدرام خلیق، حسین کشتکار، مهدی چناری، محمد ابری، حسین ولی نژاد و کیانوش طاهرپور به روی صحنه می روند.

در ادامه روز نیز موسیقی ردیف دستگاهی توسط محمد آشوری و در بخش مدافعان حرم، محمدجواد حاجیان اجرا خواهند داشت. از سویی گروه شاهودالاهو به هنرمندی فرخ یادگاری هنرنمایی می کنند. این در حالیست که در بخش اصلی موسیقی پاپ محمد ساوه اثر خود را ارایه می دارد.

شامگاه سومین روز جشنواره ملی سرود «ترنم بیداری» که به شب های موسیقی اختصاص دارد میزبان هنرمندان پیشکسوت و خوانندگانی است که به این جشنواره دعوت شده اند و به روی صحنه می روند. از این رو، از ساعت ۱۸ و سی دقیقه در تالار حافظ افزون بر علیرضا افتخاری، پرویز طاهری و ستار سهرابی به عنوان پیشکسوتان موسیقی ارزشی، بخشی از گروه های سرود در بخش اصلی مقابل داوران جشنواره قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سومین جشنواره سراسری آواها وسرودهای حماسی بسیج باحضور مسئولین کشوری و استانی ساعت۱۹ دوشنبه ۲۹ آذرماه در تالار حافظ برگزار می شود.