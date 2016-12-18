۱۴ ناحیه صنعتی در استان ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دارایی روز یکشنبه در دیدار با هیئت اقتصادی و سیاسی استان واسط عراق اظهار داشت: هم اکنون ۱۴ ناحیه صنعتی با حدود ۸۰۰ هکتار زمین در استان ایلام دایر شده است که می توانیم در زمنیه انتقال تجربیات راه اندازی این مراکز با طرف عراقی همکاری کنیم.

وی افزود: تقویت شهرک های صنعتی و رفع مشکلات فرآروی این مراکز در رونق فضای کسب و کار و اشتغالزایی تاثیر بسزایی دارد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی ایلام با اشاره به مراوادات تجاری و بازرگانی و قرابت دینی و فرهنگی میان مردم ایلام با استان های هم مرز عراقی گفت: امیدواریم در دوره جدید بتوانیم سطح همکاری ها را به میزانی که مطلوب مقامات دو کشور است برسانیم.

دارایی ادامه داد: شرکت های فنی و مهندسی بسیاری در استان ایلام وجود دارد که می توانند طرح های مشترکی را با همکاری مسئولان عراقی در استان واسط با بهترین کیفیت ممکن اجرا کنند که تحقق این امر مستلزم افزایش همکاری ها و تقویت دیدارهای دوجانبه است.

مشاور ارشد استاندار واسط عراق نیز در این دیدار گفت: استان واسط به دلیل قرار گرفتن در محدوده جغرافیایی منحصربفرد دارای استعداد بالایی به منظور قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت است چراکه جنوب این کشور را به شمال متصل می کند.

محمد عبدالجلیل بریسم اضافه کرد: منابع عظیم نفتی نیز در این استان وجود دارد که در صورت بهره برداری می توان شاهد فعالیت شرکت های متعددی بود که اولویت مسئولان عراقی نیز با توجه به نزدیکی دینی و فرهنگی شرکت های ایرانی است.

وی همچنین خواستار مشارکت شرکت های ایرانی در زمینه بهره برداری از ظرفیت های کشاورزی این استان به دلیل واقع شدن در محدوده رود دجله شد.