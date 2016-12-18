ایلام حائز رتبه برتر امنیت کشور در سال ۹۵ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری روز یکشنبه در آیین آغاز بکار پاسگاه پلیس راه انتظامی در شهرستان آبدانان اظهار کرد: مشارکت بالای مردم، تعامل سازنده مدیران اجرایی، توسعه فعالیت های فرهنگی و آموزش های عمومی در کنار تلاش و مجاهدت شبانه روزی کارکنان انتظامی، ایلام را به الگوی تامین امنیت و آرامش فردی و اجتماعی در کشور تبدیل کرده است.

وی با تجلیل از فراست و هوشمندی مقام معظم رهبری در کسوت فرماندهی معظم کل قوا افزود: به یمن تدابیر و هوشیاری معظم له، آمادگی کامل نیروهای مسلح و حمایت و حماسه آفرینی ملت بزرگ ایران، انقلاب اسلامی یک قدرت مطرح و تاثیر گذار در منطقه و جهان است.

سردار یاری از کسب رتبه اول امنیت کشور توسط فرماندهی انتظامی استان ایلام در سال ۹۵ خبر داد و اضافه کرد: بازسازی و تقویت پاسگاه های انتظامی، تربیت کارکنان و فرماندهان کارآمد، تکمیل کادر فنی و اداری، توسعه آموزش های عمومی و اختصاصی و تجهیز اماکن اداری و انتظامی از مهمترین اولویت های کاری پلیس استان ایلام است.

وی ادامه داد:براساس ارزیابی های انجام شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ایلام یکی از استان های پیشرو در تامین امنیت فردی و اجتماعی در سطح کشور و از امن ترین استان ها است.

فرمانده انتظامی استان ایلام امنیت موجود در جامعه را مدیون ایثار و از خودگذشتگی شهدا و ایثارگران دانست و گفت: خون پاک شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بخصوص شهیدان گرانقدر هسته ای و سردارانی همچون شهید صارم طهماسبی و شهید جرایه عزت و اقتدار نظام اسلامی را در جهان جاودانه کرده است.

سردار یاری یادآور شد: تردد زائران عتبات عالیات، وجود بازارچه و مرز مهران، یادمان های دفاع مقدس در شهرستان های دهلران و مهران، استان ایلام را به یکی از پرترددترین استان های کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: با تلاش و تدابیر عوامل پلیس راه و همکاری مردم و مسئولان، آمار تصادفات فوتی زائران اربعین امسال ۷۳درصد و تصادفات جرحی ۵۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرد.