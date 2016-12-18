علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با اشاره به بارش برف در اغلب مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: بیشترین بارش برف با ۱۲ سانتیمتر در مشگین شهر به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه ارتفاع برف در اردبیل پنج سانتیمتر و در نیر و سرعین ۹ سانتیمتر است، اضافه کرد: میزان ذوبشدگی برف در اردبیل چهار میلیمتر، در مشگین شهر ۱۰.۲ میلیمتر، در گرمی ۱.۹ میلیمتر، در خلخال ۱.۲ میلیمتر، در فرودگاه اردبیل ۴.۲ میلیمتر و در بیله سوار دو دهم میلیمتر است.
مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: میزان ذوبشدگی برف در سرعین شش میلیمتر، در نمین دو میلیمتر، در نیر شش میلیمتر و در فیروزآباد کوثر ۱.۲ میلیمتر به ثبت رسیده است.
دولتی مهر با تأکید به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته کمترین دما با ۱۳ درجه زیر صفر در خلخال تجربه شد، اضافه کرد: در نیر و کوثر منفی ۱۰ درجه و در سرعین، فرودگاه اردبیل، مشگین شهر و اردبیل منفی ۹ درجه به ثبت رسید.
وی به تداوم کاهش دما اشاره کرد و گفت: هر چند تا صبح روز دوشنبه از شدت بارش برف کاسته میشود اما پیشبینی میشود دمای خلخال به منفی ۱۵ درجه و دمای اردبیل به منفی ۱۴ درجه کاهش یابد.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان تا پایان هفته وضعیت جوی آرام و ابرناکی آسمان در استان پیشبینی شده است.
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