مهلت ارسال آثار به جشنواره پایتخت کتاب ایران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی فعالیت‌های ترویج کتابخوانی، ابراهیم حیدری معاون دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی و دبیر اجرایی این جشنواره‌ها، گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره پایتخت کتاب ایران تا سی‌ام دی‌ماه تمدید شد.

وی افزود: در این دوره از جشنواره استقبال از طرح معرفی پایتخت کتاب ایران بسیار خوب بوده است و انتظار می‌رود به تمدید مهلت ارسال آثار در جشنواره شاهد حضور شهرهای بیش‌تری در این رقابت باشیم. بر همین اساس شورای برنامه‌ریزی جشنواره‌ی معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران مهلت ارسال آثار را تمدید کرد.

حیدری درباره‌ی شیوه‌ی اطلاع‌رسانی این رویداد گفت: اطلاعات شرکت در این دو جشنواره در پایگاه اینترنتی قرار داده شده است. همچنین سامانه‌ی پیام کوتاه ما نیز در این زمینه فعال بوده و با شهرها، که مایل به شرکت در این جشنواره هستند، در ارتباط هستیم.

شورای برنامه‌ریزی انتخاب سومین دوره‌ی انتخاب پایتخت کتاب ایران از «اسماعیل جانعلی‌پور» مدیرکل امور فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، «ابوالفضل هاشمی مدیرکل امور فرهنگی کانون مساجد کشور، «حجت‌الله غلامعی» معاون مرکز مطالعات سازمان دهیاری‌های وزارت کشور، «بهروز فتحی» مدیرکل مرکز مطالعات راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «ابراهیم حیدری» معاون دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی، «علی‌اصغر سیدآبادی» مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی، دکتر «مهدی مستکین» مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، «رضا برزگر» معاون دفتر مناطق محروم نهاد ریاست‌جمهوری و دکتر «فریبرز خسروی» رئیس انجمن کتابداری ایران تشکیل شده است.

مراسم اختتامیه‌ی انتخاب پایتخت کتاب ایران هفته‌ی اول اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد.