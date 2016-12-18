جشنواره شعر در کرمان برگزار می شود

محمدرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمن شعر استان کرمان اقدام به برگزاری جشنواره شعر استانی کرده است.

به گفته وی موضوعات این جشنواره در خصوص مفاهیم و موضوعات قرآنی، سبک زندگی و سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، امر به معروف و نهی از منکر، ولایتمداری، مهدویت، حجاب و عفاف، وحدت مذاهب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت، مقاومت و پایداری، قصص قرآنی و سایر موضوعات مرتبط با مفاهیم قرآن و عترت است.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره تحقق عزم ملی برای توسعه، ترویج، تبلیغ و تعمیق فرهنگ ناب قرآنی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند حداکثر دو اثر بدون محدودیت قالب خود را به صورت حضوری به دبیرخانه به آدرس کرمان، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید رضوانی نژاد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، دفتر قران و عترت تحویل دهند.

وی همچنین از امکان ارسال آثار به پست الکترونیک www.farhang.gov.ir خبر داد و افزود: تمامی آثار باید به صورت تایپ شده و در قالب فایل word باشد.

علیزاده عنوان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا تاریخ ۳۰ دی ماه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: از آثار برگزیده در مراسم شب شعر و اختتامیه هفته قرآن و عترت که در تاریخ ۱۰ تا ۱۶ بهمن ماه برگزار می شود تجلیل به عمل خواهد آمد.