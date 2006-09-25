اولين برنامه ازشصت و يكمين دوره جلسات نمايش فيلمخانه ملي ايران فردا سه‌شنبه به نمايش فيلم "سنگدلان" به كارگرداني هنري كالف اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد اعلام كرد سه شنبه چهارم مهرماه در اولين برنامه دوره 61 جلسات نمايش فيلمخانه ملي ايران در پائيز 85، "سنگدلان" به كارگرداني هنري كالف محصول 1957 با نقش آفريني پل موريس و فرانسوا فابيان ساعت 18 براي اعضاء در سينما صحرا به نمايش درمي آيد.



هنري كالف در 1945 اولين فيلم سينمايي خود را تحت عنوان "ماموريت دشوار" كارگرداني كرد. آثار ديگر او عبارتند از "ژريكو"، "خانواده شوان"، "خانه زير دريا"، "چهارراه احساس"، "نبردها"، "آب هاي آلوده"، "دام در خانه"، "بانوي پراحساس"، "سايه روشن"، "در سحرگاه عشق به پايان مي رسد"، "راز هلن ماليون" و "ساعت حقيقت".