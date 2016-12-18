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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

عضو انجمن فیزیوتراپی ایران؛

سوزن درمانی در رفع دردهای عضلانی موثر است

سوزن درمانی در رفع دردهای عضلانی موثر است

عضو انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: یکی از روش های موثر در فیزیوتراپی برای رفع دردهای مزمن عضلانی سوزن درمانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صفوی افزود: دردهای مزمن عضلانی یکی از مشکلات بسیار شایع و آزار دهنده ای است که افراد بسیاری در جوامع امروز با آن دسته پنجه نرم می کنند و در خیلی از موارد این درد ناشی از نقاط آسیب دیده ای در عضلات است که «تریگرپوینت» نامیده می شوند.

وی ادامه داد: این نقاط در اثر آسیب های فیزیکی، فعالیت های روزمره ، فشارهای وارد بر بدن در محیط کار و یا حتی حین ورزش شدید در بدن به وجود می آید  و در دراز مدت باعث کاهش کارایی عضله ، خستگی زودرس و گاهی درد می شود

صفوی در مورد درمان دردهایی که مدام با آن مواجه می شویم، گفت: درمان های معمولی به خوبی جوابگوی آنها  نیست و حتی در نبود درد نیز حس خستگی زود هنگام به دنبال هر فعالیت و دردی گنگ در عضلات، فرد را آزار می دهد.

وی در خصوص روش درمان این دردها اظهار داشت: دانش فیزیوتراپی با روشی نوین به نام «dry needing» با استفاده از سوزن های درمانی به طور موثری در جهت درمان این عارضه اقدام نموده است و در این روش با از میان رفتن این نقاط دردناک عوارض ناشی از آنها که گاه سال ها در بدن مشکل ساز بوده ، تنها با چند جلسه درمان به طور چشمگیری کاهش و از بین می رود.

این فیزیوتراپیست افزود: در این روش، دارویی به بدن تزریق نشده و عوارض احتمالی ناشی از تزریق دارو، وجود نخواهد داشت و تنها با استفاده از سوزن های مخصوص این روش درمان صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 3853094
حبیب احسنی پور

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