مشکلات اشتغال فارس با قول مساعد برطرف نمی شود

جمال رازقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امروز اشتغال به عنوان مهمترین موضوع در فارس و کل کشور مطرح می شود تاکید کرد: دلایلی زیادی برای وضعیت نامناسب اشتغال در فارس باید مد نظر قرار داد که یکی از آنها خشکسالی های چند سال گذشته است و نباید تمامی مشکلات را به گردن آن انداخت.

وی تاکید کرد: ماهیانه ۱۰ هزار نفر به شهرهای بزرگ استان از جمله شیراز مهاجرت می کنند که مهمترین دلیل این موضوع خشکسالی است اما اینکه در شهرهای بزرگ نیز مشکل اشتغال داریم ربطی به خشکسالی ندارد زیرا شهرنشینان کشاورز نبودند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه قوانین موجود باید اصلاح شود، گفت: زمانیکه یک کارخانه تعطیل می شود نباید تمامی مشکلات را بر گردن مدیریت آنجا گذاشت زیرا یک مدیر برای مدیریت کردن احتیاج به ابزار دارد که از جمله آن حمایت های دستگاه هایی از جمله تامین اجتماعی و بانک ها است.

رازقی تصریح کرد: در کجای دنیا شاهد هستیم که ۳۰ درصد دریافت شود و خدمات ارائه نشود که این مهم را ما در روند تامین اجتماعی شاهد هستیم هرچند که هرموقع این مطالب بیان می شود مسئولین تامین اجتماعی از هزینه های درمان و مستمری بگیران سخن می گویند.

وی ادامه داد: قانون کار مشکل دارد که باید با مشارکت و مشورت بخش خصوصی برای رفع آن اقدام شود زیرا کارفرمایان و کارگران از بخش های مختلف این قانون گلایه دارند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز افزود: حسابرسی تامین اجتماعی از شرکت ها تا ۱۰ سال قبل غیر قانونی بود که این مهم با دستور وزیر کار باید به ۶ ماه برسد و غیر از این کار غیر قانونی است که امیدوارم این سخنان وزیر عملیاتی شود زیرا در گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اتاق ایران نیز وعده هایی دادند که عملیاتی نشد.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه راه اندازی هواپیمای کارگو در شیراز نباید با شرط همراه باشد، گفت: اینکه بگوییم باید هزینه های بار از قبل پرداخت شود ویا تعهد کنید که بار وجود داشته باشد ممکن نیست زیرا راه اندازی این خط هوایی باید رونق بگیرد.

وی تصریح کرد: هیچکس نمی تواند تعهد دهد حضور هواپیمای باری از همان روز اول در شیراز با بار فراوان همراه خواهد شد اما اگر خواهان توسعه صادرات استان فارس هستیم باید این اتفاق روی دهد.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز یادآور شد: هواپیمایی آسمان در گذشته که نقطه قوتی در فارس بود این وعده را بارها به صادرکنندگان داد اما نباید برای این کار پیش شرط بگذارند.

رازقی تاکید کرد: تمامی چرخ دنده های اشتغال در استان فارس باید در کنار یکدیگر حرکت کنند تا شاهد رونق اشتغال در فارس باشیم و حال اگر احتیاج به روغن کاری هم داشته باشد باید این مهم انجام شد نه اینکه با گشتن به دنبال مقصر، فردای استان را نیز از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه وضعیت عملکرد اتاق بازرگانی شیراز قابل قبول است، گفت: ما در اتاق بازرگانی به دنبال کارهای زیر بنایی و علمی هستیم تا در آینده مشکلات استان فارس برطرف شود در حالیکه اگر به دنبال کاری سطحی باشیم نه تنها امروز مشکلات برطرف نمی شود بلکه فردا نیز ادامه خواهد داشت.