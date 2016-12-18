به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال توسعه روابط مثبت و فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و در آینده نیز به همکاری‌های خود با این نهاد بین المللی در چارچوب مقررات، ادامه خواهد داد.

روحانی پرونده هسته‌ای ایران را یکی از فعالیت‌های مهم و طولانی آژانس بین المللی انرژی اتمی دانست و با اشاره به اینکه این پرونده نهایتاً سال گذشته به نتیجه خوبی رسید، افزود: حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران، رفع ابهام‌سازی‌ها و بسته شدن پرونده پیچیده PMD توسط آژانس ، گامی مهم و اطمینان آفرین بود.

رییس جمهور برجام را توافقی بزرگ و تجربه‌ای مثبت دانست که در سایه تلاش‌های طرفین مذاکره کننده حاصل شده است و افزود: برجام توانست از یکسو ثبات و همکاری بیشتری را برای منطقه به ارمغان آورد و از سوی دیگر تحریم‌های ظالمانه و نادرست علیه ملت ایران را برطرف کند.

رییس شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب به صراحت اعلام کردند و نیز براساس اخلاق و معیارهای دینی و فرهنگی، ما به تعهدات خود پایبند بوده و آغازگر نقض آن تعهدات نخواهیم بود.

روحانی در عین حال پایداری برجام را در گرو پایبندی تمامی طرف‌ها به تعهداتشان دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند باشند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد.

رییس‌ جمهور افزود: اقدامات اخیر آمریکا بویژه تمدید قانون «آیسا»، مغایر با برجام است.

روحانی تأکید کرد: مسیری که آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته، موجب کاهش اعتماد جهانی نسبت به دولت آمریکا خواهد شد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به وظایف خود در راستای پایداری برجام عمل کند، گفت: گزارش‌های آژانس باید فنی و بی‌طرفانه بوده و انتظار داریم، آژانس در زمینه همکاری‌های فنی، کسب فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تجارت هسته‌ای نیز به وظیفه خود به خوبی عمل کند.

روحانی همچنین با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از نهادهای مهم بین‌المللی برای اطمینان‌بخشی به مردم جهان در زمینه سلامت‌ زیست‌محیطی و کنترل تسلیحات خطرناک اتمی است، اظهار امیدواری کرد: ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند همکاری‌های فنی خوبی در زمینه تولید پیشران‌های هسته‌ای برای حمل و نقل دریایی با یکدیگر داشته باشند.

«یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود در این توافق به خوبی عمل کرده است، گفت: برجام یک دستاورد بزرگ بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با همه توان از اجرای ‌آن حمایت می‌کند.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد: پایبندی طرفین به اجرای تعهدات خود در برجام بسیار حائز اهمیت است.

آمانو با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، افزود: اطمینان می‌دهیم که در آینده آژانس به عنوان سازمان بی‌طرف و فنی به کار خود ادامه خواهد داد.