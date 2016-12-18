کاهش محسوس دما در البرز/دمای هوای دیزین به منفی ۱۴ درجه رسید

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: نقشه‌های‌ پیش‌یابی‌ هواشناسی نشان از وجود توده‌ هوای‌سرد بر نوار شمالی ‌کشور دارد.

به گفته رحمانیان با ‌توجه به ماندگاری ‌توده ‌هوای ‌سرد، دمای ‌هوای استان ‌از امروز تا ‌روزهای ‌پایانی ‌هفته ‌کاهش‌ می‌یابد.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه‌، گفت: این سامانه بارشی از شمال‌غرب‌ و غرب‌ وارد کشور می‌شود که‌ انتظار داریم‌ به‌ تدریج‌ استان‌ البرز را تحت‌ تاثیر قرار دهد.

رحمانیان وضعیت جوی شهرستان‌های استان را صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوای شهرستان طالقان منفی ۷ درجه سانتی گراد است.

وی کمینه دمای شهرستان نظرآباد و هشتگرد را منفی ۸ درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: در حال حاضر کمینه دمای هوا در شهرستان اشتهارد منفی ۶ درجه سانتی گراد است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی منطقه «دیزین» را صاف تا قسمتی نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با مه‌آلودگی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دمای هوا در منطقه دیزین منفی ۱۴ درجه سانتی گراد است.

رحمانیان وضعیت جوی محور چالوس را ابری همراه با وزش باد اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۴۳ کیلومتر بر ساعت است.