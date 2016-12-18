ادعای سازمان خصوصی سازی درباره مخابرات بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سبحانیفر در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص فسخ قرارداد بزرگترین معامله خصوصیسازی کشور که از سوی سازمان خصوصیسازی چند روز پیش مطرح شده است، گفت: واگذاری مخابرات از دو جهت قابل بررسی است؛ اول آنکه بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تصدیگری شرکت مخابرات ایران واگذار شده است و هماکنون مباحثی در مورد نوع واگذاری و اینکه بخشهایی از آن نباید واگذار میشد، مطرح است که در این زمینه هیأت داوری باید نظر بدهد که این موضوع درست است و یا خیر.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اما در زمینه اینکه مالک مخابرات به تعهداتش عمل نکرده، در صورتی که ادعای سازمان خصوصیسازی درست باشد، بر اساس توافق به عمل آمده، سهام این شرکت قابل بازگشت به سازمان خصوصیسازی خواهد بود و میتواند مجدداً واگذار شود.
عضو هیأت نظارت و داوری بر واگذاری بخش دولتی ادامه داد: اینکه ادعای سازمان خصوصیسازی تا چه حد صحت دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد، اما ما در بنگاههای مختلف با این مقوله مواجه بودیم و بودند بنگاههایی که به تعهدات مالیشان عمل نکرده و به سازمان خصوصیسازی برگردانده شدهاند.
سبحانیفر گفت: منظور از بازگشت مخابرات، بازگشت به دولت نیست و سهام این شرکت میتواند مجدداً به سازمان خصوصیسازی برگردد و دوباره مناقصه برای آن برگزار شود.
هیچ شبکه اجتماعی فیلتر نشده است
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همچنین در مورد سؤال خبرنگار مهر در خصوص اظهارات رئیس پلیس فتا مبنی بر دستور کارگروه فیلترینگ برای مسدودسازی ۳۰ پیامرسان موبایلی گفت: هنوز هیچ خبری نیست و هیچجا فیلتر نشده است.
نظر شما