رابطه معنادار میان زنان موفق و خانواده موفق بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دپروین داداندیش با بیان این که یکی از محورهای اصلی کنگره ملی زنان موفق ایران بررسی رابطه معنادار میان زنان موفق و خانواده موفق است، گفت: حضور زنان در مناصب مدیریتی و سیاسی نه تنها لطمه ای به پایه و اساس خانواده وارد نمی نماید، بلکه موجب ایجاد موفقیت در خانواده نیز می شود. همچنین فراکسیون زنان مجلس حمایت جدی خود را از این کنگره اعلام داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخصه های اصلی زنان موفق، در کنار مسئولیت در خارج از خانه، مدیریت آنان در خانواده است. همچنان که در جامعه ای بزرگ مسئولیتها کارساز بوده و انجام درست آنها، جامعه را سامان می بخشد. در خانواده که جامعه ای کوچک ومقدس به شمار می رود، احساس مسئولیت وانجام درست وبه موقع آن ها خانواده را به سوی رستگاری رهنمون می سازد.

داداندیش با توجه به اینکه تاثیر موفقیت بانوان برخانواده که از محورهای اصلی این کنگره است ، بیان داشت: نقش زنان در خانواده همیشه و همواره بی‌بدیل بوده و در هر برهه حساسیت‌های خاص خود را داشته‌ است که زنان با درک به ‌موقع درصورت بروز مشکلات درخانواده و با بصیرت و ذکاوت کافی آن را تشخیص و نسبت به رفع آن عمل می کنند .

وی تاکید کرد: درک مسائل مهم زنان با اولویت‌های واقعی نیز باید در رأس دغدغه‌های ما باشد تا با درنظرگیری اولویت‌ها، نیازها و مسائل اصلی و فرعی زنان را شناسایی و در جهت مرتفع ساختن آنها برنامه ریزی دقیق انجام دهیم.

داداندیش تصریح کرد: باتوجه به اینکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل داده و بر نیم دیگر نیز تاثیر ویژه ای داشته، نباید نقش موثر زنان در حوزه های فرهنگ، هنر، تربیت جامعه و خانواده را نادیده گرفت.