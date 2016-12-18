معرفی ۱۴ اثر برگزیده در ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، «مجید توسلی» اظهار کرد: در این دوره ۵ هزار و ۱۷۰ اثر به دبیرخانه رسیده بود که از این میان پس از ۴ مرحله داوری و گزینش آثار در نهایت هیات داوران ۱۴ اثر را برگزیده و شایسته تقدیر دانستند.

وی با اشاره به اینکه داوری آثار از آبان ۹۴ آغاز شده و تا اردیبهشت امسال ادامه داشته است، گفت: در هر مرحله از داوری هر اثر را حداقل ۲ داور ارزیابی کرده اند.

توسلی با بیان این که هر ۱۰ رشته جشنواره یک گروه داوری اصلی شامل ۳ تا ۵ نفر داشته اند که در دبیرخانه مستقر بوده اند، افزود: در هر مرحله از داوری، داوران جدیدی از حوزه و دانشگاه آثار را بررسی می کردند و امتیاز می دادند.

ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر در ۱۰ گروه با محورهای «علوم قرآن و حدیث»، «اصول، فقه و حقوق اسلامی»، «فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق و مذاهب اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی»، «ادبیات‌ داستانی و رمان»، «کودک و نوجوان»، «علوم اجتماعی»، «علوم اقتصادی و مدیریت اسلامی»، «علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری»، «علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» در تاریخ ۸ دی ماه از برگزیدگان خود تجلیل می کند.