مرکز نخبگان حوزه آماده پذیرش برگزیدگان جشنواره کتاب دین

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کتاب سال حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: اگر برگزیدگان جشنواره کتاب دین سازمان تبلیغات اسلامی به مرکز نخبگان حوزه متصل و حمایت لازم از آن ها صورت گیرد، برای پژوهشگران ایجاد انگیزه خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی حقی در دیدار با دست اندرکاران ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر با بیان اینکه نقاط مشترک بسیار خوبی بین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر و کتاب سال حوزه وجود دارد، گفت: خوب است از تجارب یکدیگر در این زمینه استفاده کنیم که تعامل ۲ دبیرخانه حوزه و سازمان تبلیغات اسلامی نیز به این هم افزایی کمک خواهد کرد.

دبیر کتاب سال حوزه های علمیه سراسر کشور با تاکید بر اینکه می توان با هم افزایی، نقاط مشترک را احصا کرد، ادامه داد: حتی می توان شرایطی را فراهم کرد تا برگزیدگان جشنواره کتاب دین سازمان تبلیغات اسلامی به مرکز نخبگان حوزه متصل و حمایت لازم از آن ها صورت گیرد.

وی با تاکید بر حمایت هدفمند از ایده ها و شناسایی و بسترسازی برای آنها افزود: تقویت و شناسایی توانمندی های جدید باید در اولویت قرار گیرد. در این زمینه می توان فعالیت ها را طوری هدایت کرد که از تکرار امور با هدف جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه پرهیز شود.

بهره مندی از ظرفیت مراکز حوزوی در جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر، تبادل فکری انجمن های علمی با هدف ارتقای سطح علمی آثار، بهره گیری از اطلاعات داوری و ارزیابی ۲ دبیرخانه در پیشبرد فعالیت ها، تهیه بانک اطلاعات پژوهشگران با هدف ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها و توجه به صندوق حمایت از پژوهشگران با هدف ایجاد انگیزه از نکاتی بود که دبیر کتاب سال حوزه های علمیه سراسر کشور به آنها اشاره کرد.

ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر در ۱۰ گروه با محورهای «علوم قرآن و حدیث»، «اصول، فقه و حقوق اسلامی»، «فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق و مذاهب اسلامی»، «تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی»، «ادبیات‌ داستانی و رمان»، «کودک و نوجوان»، «علوم اجتماعی»، «علوم اقتصادی و مدیریت اسلامی»، «علوم تربیتی، روانشناسی و علوم رفتاری»، «علوم سیاسی، انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)» در تاریخ ۸ دی ماه از برگزیدگان خود تجلیل می کند.