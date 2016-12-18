به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تخصصی مهدویت، پروفسور محمد لگنهاوزن در نشست علمی ظرفیت‌های فرهنگ «انتظار» در بازتولید نظام اخلاقی که در مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: انتظار حالتی است که کسی بر چیزی نگاه می‌کند، مثل وقتی که در افق نگاه می‌کنیم که کسی می‌آید یا نه.

وی گفت: مفهوم انتظار ۶ الی ۷ مورد در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است؛ خداوند متعال در سوره اعراف به داستان حضرت نوح(ع) و قومش اشاره می‌کند که قوم نوح با نافرمانی منتظر مجازات الهی بودند، اما صبرکردن و انتظار برای امام زمان(عج) بسیار متفاوت است.

عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: طبق روایات هنگامی که امام زمان(عج) ظهور می‌کنند، مجازات‌ها هم با او برای کافران می‌آیند و پیروان آن حضرت از این مجازات نجات پیدا می‌کنند؛ مؤمنین در انتظار موعود و انکارکنندگان در انتظار مجازات هستند.

توقف کارها تا ظهور موعود نادرست است

وی با نادرست خواندن توقف فعالیت‌ها تا زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج)، گفت: شیعیان منتظر امام زمان(عج) هستند و برای ظهور آن حضرت امید دارند و خدا را به خاطر وجود ایشان تشکر می‌کنند؛ انتظار، شوق و امید را به همراه دارد. اینکه بنشینیم تا آن حضرت بیاید درست نیست، انتظار مستلزم نمی‌کند که فعالیت‌های خاصی متوقف شود تا ایشان ظهور کنند.

لگنهاوزن با بیان اینکه امید به ظهور امام زمان(عج) انتظار ما را تشدید می‌کند، گفت: ارتباط متقابلی بین امید و انتظار است؛ انتظار توجه می‌خواهد و این مسئله توجه به فقدان و غیبت آن حضرت نیست، بلکه توجه به این است که آن حضرت می‌آید.

لزوم توجه به صبر در انتظار منجی

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سخنان علما در زمان دوران انتظار گفت: در انتظار نوعی بی‌قراری وجود دارد که باید با صبر همراه باشد و این بی‌قراری به این است که باید در انتظار توجه هم داشت؛ انتظار باید با احتیاط همراه باشد و می‌بایست هر چه جمع شویم و ببینیم که علما چه می‌گویند و از ادعای کاذب پرهیز کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به پیش نیازهای انتظار تصریح کرد: اگر می‌خواهیم دعا کنیم، ابتدا برای امام زمان(عج) دعا کنیم سپس برای خودمان؛ تعهد به آرمان‌هایی داشته باشیم که آن حضرت دارد؛ بایستی برای آن حضرت صلوات و دعا بفرستیم تا خودمان آماده شویم که همراه او بشویم.

وی با بیان اینکه انسان منتظر به دنبال تحول در خود نیز است، گفت: باید بدانیم که در اخلاق درباره انتظار چه کار کنیم، وقتی منتظر هستیم، نباید بی‌صبر باشیم بلکه باید پایدار بمانیم و با سایر منتظرین ارتباط داشته باشیم.

لگنهاوزن در پایان گفت: گاهی اوقات دستورات اخلاقی نتایجی برای انتظار دارد، باید به هدف انتظار نسبت به اخلاق توجه داشته باشیم؛ هدف از انتظار ظهور است و به دنبال امام هستیم؛ انتظار داریم که امام زمان(عج) همراه با حضرت مسیح(ع) می‌آید و صلح و عدالت را در زمین ایجاد می‌کند و پیروان امام زمان(عج) و حضرت عیسی(ع) باید با هم همکاری کنند، در عین حالی که سعی در صلح و عدالت دارند.