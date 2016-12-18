ورود سامانه بارشی جدید به آسمان استان ایلام از امشب

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سامانه از بامداد امشب تا روز سه شنبه هفته جاری در آسمان استان فعال است، افزود: این سامانه ناپایدار با وجود ضعیف و پتاسیل بارشی اندک، همراه با بارش باران و در نواحی سردسیر برف است.

وی با بیان اینکه این سیستم بارشی تمام مناطق استان را در بر می گیرد، افزود: تا ظهر فردا بیشترین بارش ها در مناطق شمالی استان و از روز سه شنبه نیز بیشتر بارش ها در نواحی گرمسیری و جنوب شرق استان اتفاق می افتد.

شیخ الملوکی یادآور شد: از روز سه شنبه دمای هوا با خروج ابرها از آسمان استان کاهش می یابد.