  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

مدیر کل هواشناسی استان ایلام خبر داد:

ورود سامانه بارشی جدید به آسمان استان ایلام از امشب

ورود سامانه بارشی جدید به آسمان استان ایلام از امشب

ایلام-مدیر کل هواشناسی استان ایلام از ورود سامانه بارشی جدید به آسمان استان ایلام طی امشب خبر داد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سامانه از بامداد امشب تا روز سه شنبه هفته جاری در آسمان استان فعال است، افزود: این سامانه ناپایدار با وجود ضعیف و پتاسیل بارشی اندک، همراه با بارش باران و در نواحی سردسیر برف است.

وی با بیان اینکه این سیستم بارشی تمام مناطق استان را در بر می گیرد، افزود: تا ظهر  فردا بیشترین بارش ها در مناطق شمالی استان و از روز سه شنبه نیز بیشتر بارش ها در نواحی گرمسیری و جنوب شرق استان اتفاق می افتد. 

شیخ الملوکی یادآور شد: از روز سه شنبه دمای هوا با خروج ابرها از آسمان استان کاهش می یابد.  

کد مطلب 3853128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها