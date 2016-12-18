قدردانی نماینده رهبری از ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین معزی در آیین تکریم و تقدیر از خدمات دبیرکل سابق جمعیت هلال احمر، به برشماری ویژگی ها و سجایای اخلاقی و بررسی شخصیت بی نظیر پیامبر اکرم(ص) پرداخت و خاطر نشان کرد: حضرت محمد(ص)، به واسطه همتی که در جهت به سعادت رساندن بشریت کرد، مظهر واقعی رحمانیت پروردگار است.

وی، میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام را نقطه عطف بیداری بزرگ در زندگی بشر دانست و با برشمردن اخلاق نیک و پسندیده پیامبر اسلام به عنوان بارزترین صفت ایشان خاطر نشان کرد: این لطف، مهربانی و خلق نیکوی حضرت محمد(ص) بود که توانست اسلام را در کوتاه ترین زمان در جهان آن روز منتشر سازد و مردم را به سوی خدا رهنمون گرداند.

نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هلال احمر، در ادامه، به فعالیت و اساس کار در این نهاد اشاره کرد و افزود: بهره مندی از ویژگی های خطیر شخصیت پیامبر به عنوان الگو و روشن کننده مسیر نه تنها در زندگی که در جمعیت هلال احمر، به واسطه اهداف بشردوستانه ای که دنبال می کند، می تواند به رشد، شکوفایی، بالندگی و عزت این مجموعه بیفزاید.

وی تصریح کرد: امروز که در سراسر دنیا، جنایات تروریستی سبب درد و رنج و آلام انسان های بی گناه و بی پناه شده است، این جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که فارغ از هر گونه نژاد پرستی و تعصبات دینی و مذهبی، با استعانت از همان سیره نبوی می تواند به اهداف بشردوستانه خود دست یابد که ارسال محموله کمک به سوریه نمونه ای از این اقدامات انسانی است و جای تقدیر دارد.

حجت الاسلام و المسلمین معزی با اشاره به ظرفیت خدمت بی منت به انسان ها در هلال احمر، ضمن آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون، از خدمات ارزنده مهندس علی اصغر احمدی دبیرکل سابق جمعیت، در مدت فعالیت وی در هلال احمر تقدیر کرد.