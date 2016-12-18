حضور جامعه روحانیت و علمی در دانشگاه ها سبب وحدت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر یکشنبه در نشست همفکری راه های دسترسی به اهداف بلند وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: امیدواریم وحدت حوزه و دانشگاه که همان وحدت میان مسلمین و برای جامعه اسلامی است محقق شود تا همه با فکر ، اندیشه و قلم واحد برای پیشرفت اسلام و انقلاب قدم برداریم.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، به ۲۷ آذرماه و سالروز شهادت آیت الله محمد مفتح اشاره کرد و با بیان اینکه دین اسلام، دین واحد است تاکید کرد: تفرقه ها جامعه مسلمین را از بین برد، چرا که دشمنان اسلام بیکار ننشستند و همچنان با ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی به دنبال گرفتن جان و مال آنان هستند .

وی، به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: از گذشته های دور و زمانی که مدرسه دارالفنون ایجاد شد حوزه و دانشگاه دو موضوع مجزا و با رویکردهای متفاوت در اذهان القاء شدند که روز به روز از سوی دشمنان دین، بر تفرقه و جدایی آن دو دامن زده شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، ادامه داد: تفرقه بین حوزه و دانشگاه در دوران پهلوی اول به اوج خود رسید و این در حالی است که در قرون گذشته تمامی علومی که در حوزه های علمیه تدریس می شد شامل ریاضیات، فلکیات و ... بود به همین دلیل در آن اعصار دانشمندانی در عرصه های طب، ریاضی، شیمی، نجوم و تاریخ و .. در بین مسلمانان داشتیم که افتخار دنیای اسلام شدند.

آیت الله طبرسی، با بیان اینکه در گذشته اساس دانشگاه ها بر مبنای تفکرات غربی بود و برای رسم دین و اسلام وقعی قائل نبودند، ابراز داشت: متاسفانه در گذشته حوزه و دانشگاه در تقابل با یکدیگر بودند در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر تعامل و تضارب آراء بین دانشگاهیان و حوزویان تاکید شده است.

وی، در ادامه گفت: تاختن بر دین و متهجر خواندن افراد مسلمان در گذشته و در دانشگاه ها حتی توسط نخبگان و اهل قلم مرسوم بود ولی با آمدن امام راحل و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حوزه و دانشگاه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و در عین حال بسیاری از دانشجویان آن زمان گوهر گرانبهایی را که به دنبال آن بودند در اسلام پیدا کردند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری، در ادامه با یادآوری و ابراز خرسندی از شکل گیری تفکر دانشگاه اسلامی پس از انقلاب ، گفت: امروز ما میراث دار دو قشر تاثیرگذار حوزه و دانشگاه هستیم که دشمنان سالهای سال بین آنها جدایی انداخته بودند.

طبرسی، با بیان اینکه هنوز هم دانشگاه هایی با تفکر غربی در کشور وجود دارد ، گفت: حضور جامعه روحانیت و علمی در دانشگاه ها نه تنها موجب وحدت حوزویان و جامعه علمی و نخبه کشور می شود بلکه تفکرات اسلامی در چنین دانشگاه هایی جایگزین تفکر غربی خواهد شد.

وی، با اشاره به اینکه هم اکنون در دانشگاه های ما بر برپایی نماز جماعت، توجه به موضوع حجاب و مبانی دینی و اسلامی توجه می شود ، افزود: این در حالی است که قبل از پیروزی انقلاب اینگونه نبود و تفکر غربی بر دانشگاه ها حاکم بود.



عضو مجلس خبرگان رهبری ، بر ضرورت ایجاد و راه اندازی موسسه ای متشکل از تمامی دانشگاه های استان مازندران جهت پیگیری موضوع وحدت حوزه و دانشگاه تاکید کرد و افزود: با این اقدام می توان وحدت حوزه و دانشگاه را عینیت بخشید زیرا با حیله هایی که دشمنان به کار بسته اند این وحدت و انسجام روز به روز کمرنگ تر می شود لذا بایستی برای حفظ خون شهدایی که در مسیر پیروزی انقلاب جان خود را از دست دادند ، شهدای مدافع حرم و شهدای ۸ سال دفاع مقدس ، استعمار زدگی را از دانشگاه ها زدود.