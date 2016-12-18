به گزارش خبرنگار مهر، عباس نجاری ظهر یکشنبه در دیدار فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نهاوند بر تعامل و همکاری بیش از پیش محیط زیست و نیروی انتظامی تاکید کرد.

نجاری گفت: با توجه به گستره فعالیت ها و وظایف حفاظت محیط زیست در راستای شکار و صید، قاچاق اسلحه، قاچاق حیوانات وحشی، کشف جرایم زیست محیطی و برخورد با واحدهای آلاینده نیاز به حمایت و پشتیبانی نیوری انتظامی احساس می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ماموران نیروی انتظامی جزو ضابطان عام مراجع قضایی هستند، می توانند در کشف و پیگیری جرایم محیط زیستی ورود یافته و به یاری محیط زیست بیایند.

نجاری بیان کرد: همکاری ماموران نیروی انتظامی و محیط زیست، به کاهش جرایم و تخلفات مرتبط با حوزه محیط زیست کمک شایانی می کند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نهاوند نیز با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است، افزود: نیروی انتظامی همواره همکاری و مساعدت لازم را در برخورد با متخلفان شکار و صید، با محیط زیست داشته و از این پس نیز همکاری مضاعف این دو ارگان، عرصه را بیش از پیش برای شکارچیان غیر مجاز تنگ تر و ناامن تر خواهد ساخت.

منصور ملکی ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه همکاری با اداره محیط زیست شهرستان در مبارزه با تخلفات محیط زیستی به ویژه در حوزه تخلفات شکار و صید غیر مجاز وحوش منطقه، خواستار برگزاری کلاس های توجیهی برای آشنایی هر چه بیشتر نیروهای تحت امر با جرایم و تخلفات حوزه محیط زیست شد.