به گزارش خبرگزاری مهر، یاشار احمدی درباره ترکیب گروه «تریو» گفت: آرمین قیطاسی تنظیم کننده و نوازنده فلوت، مهرداد عالمی نوازنده ویولن سِل و امیر دارابی نوازنده پیانو گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.
احمدی درباره نحوه انتخاب قطعات برای این رسیتال توضیح داد: تعدادی از قطعات از عاشقانههای قدیمی موسیقی ایرانی و آذربایجانی هستند که پیشتر توسط خوانندگانی چون محمد نوری روی صحنه برده شده بود. همچنین چند قطعه موسیقی آذری زبان از کارهای امیرُف و توفیق قلیاُف نیز در این کنسرت اجرا میشود. خوانندگی قطعات هم بر عهده یاشار احمدی و مهدی محمدی خواهد بود.
وی درباره نحوه چینش و انتخاب قطعات تصریح کرد: نحوه انتخاب قطعات نوستالژیک و عاشقانه ایرانی و آذربایجانی است که گروه تریو به آنها رنگ و بویی تازه داده، اما تواناییهای ما نیز برای اجرای هر قطعه ملاک بوده است.
نظر شما