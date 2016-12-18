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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

عاشقانه‌های آذری و فارسی در تالار رودکی خوانده می‌شود

عاشقانه‌های آذری و فارسی در تالار رودکی خوانده می‌شود

گروه «تریو» روزهای سیزدهم و چهاردهم دی ماه در یک رسیتال آوازی ترانه های ماندگار قدیمی آذری و فارسی را در تالار رودکی برای مخاطبان اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاشار احمدی درباره ترکیب گروه «تریو» گفت: آرمین قیطاسی تنظیم کننده و نوازنده فلوت، مهرداد عالمی نوازنده ویولن سِل و امیر دارابی نوازنده پیانو گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دهند.

احمدی درباره نحوه انتخاب قطعات برای این رسیتال توضیح داد: تعدادی از قطعات از عاشقانه‌های قدیمی موسیقی ایرانی و آذربایجانی هستند که پیش‌تر توسط خوانندگانی چون محمد نوری روی صحنه برده شده بود. همچنین چند قطعه موسیقی آذری زبان از کارهای امیرُف و توفیق قلی‌اُف نیز در این کنسرت اجرا می‌شود. خوانندگی قطعات هم بر عهده یاشار احمدی و مهدی محمدی خواهد بود.

وی درباره نحوه چینش و انتخاب قطعات تصریح کرد: نحوه انتخاب قطعات نوستالژیک و عاشقانه‌ ایرانی و آذربایجانی است که گروه تریو به آن‌ها رنگ و بویی تازه داده، اما توانایی‌های ما نیز برای اجرای هر قطعه ملاک بوده است.

کد مطلب 3853147
علیرضا سعیدی

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