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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

عکس: حضور پوریا پورسرخ در جشن تولد فرزندان شهدای حرم

عکس: حضور پوریا پورسرخ در جشن تولد فرزندان شهدای حرم

حضور پوریا پورسرخ در جشن تولد فرزندان شهدای فاطمیون و زینبیون بازتاب رسانه‌ای داشت.

«مهرداد بذرپاش»، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشت: «روز گذشته در خبرها دیدم آقای پورسرخ هنرمند محترم کشورمان در جشن تولد فرزندان شهدای تیپ فاطمیون و زینبیون شرکت کردند. شهدای افغانستانی و پاکستانی که در نبرد با تکفیری های شرور در سوریه به شهادت رسیده اند.

این بچه ها علاوه بر غم از دست دادن پدر (که بدون شک بهترین پدران هم بودند)، غم غربت هم دارند و چه کاری بهتر از زدودن غم، حتی برای چند لحظه، از دل کودکان معصومی که دنیا امنیتش را مدیون پدران آنهاست.

آقای پورسرخ برای سعادتی که نصیب شما شده به شما غبطه میخورم و از شما ممنونم.

پ.ن: بنده تا حالا آقای پورسرخ را از نزدیک ندیده ام ولی بر خود واجب دانستم از این حرکت انسانی و اسلامی ایشان تشکر کنم.»

کد مطلب 3853156

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