  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

بر اساس بخشنامه گمرک؛

امکان صادرات بنزین برای اشخاص حقیقی فراهم شد

امکان صادرات بنزین برای اشخاص حقیقی فراهم شد

گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد، در صورت اخذ مجوز امکان صادرات بنزین، گاز و گازوییل برای اشخاص حقیقی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر صادرات گمرک ایران بخشنامه به روز شده‌ای از مقررات صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی منتشر کرده است. بر این اساس صادرات فرآورده‌های اصلی نفتی  شامل نفت سفید، گازوییل، گاز، بنزین  و نفت خام همچنان در انحصار  وزارت نفت است و در صورت صدور مجوز، امکان صادرات آن توسط سایر افراد وجود دارد.

در حال حاضر برخی شرکتهای خصوصی با مجوز وزارت نفت در حوزه صادرات این فرآورده‌ها فعالیت دارند و اقدام به بازاریابی این فرآورده‌ها در بازارهای جهانی می‌کنند که گاها یا به نام خودشان یا به صورت توافقی به نام شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت این فرآورده ها را به بازارهای بین المللی صادر می کنند.

هم اکنون صادرات محصولات پتروشیمی جامد به جز کود اوره نیاز به اخذ مجوز ندارد و صادرات این محصولات با ارایه فاکتور خرید از شرکتهای پتروشیمی آزاد است.

گفتنی است، صادرات قیر در صورت خرید از رینگ صادراتی بورس کالا بلامانع است. همچنین صادرات انواع گوگرد در صورتیکه  منشا گازی داشته باشد نیاز به اخذ مجوز از شرکت گاز و در صورتیکه منشا نفتی داشته باشد نیاز به اخذ مجوز از شرکت نفت دارد.

صادرات محصولات مایع پتروشیمی و به صورت کلی مشتقات مایع نفت و گاز پس از ارایه فاکتور منشا، جهت صادرات آنها، مشمول دستور العمل ستاد مرکزی  مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و منوط به اظهار نظر سازمان  استاندارد مبنی بر فقدان مواد یارانه‌ای است. در تازه ترین تسهیلات ١٥ گروه کالای  مشتق مایع نفت و گاز از  شمول دستور العمل  ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستثنی شده و صادرات آنها پس از تعیین ماهیت بلامانع است.

کد مطلب 3853157

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه