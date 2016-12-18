امکان صادرات بنزین برای اشخاص حقیقی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر صادرات گمرک ایران بخشنامه به روز شده‌ای از مقررات صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی منتشر کرده است. بر این اساس صادرات فرآورده‌های اصلی نفتی شامل نفت سفید، گازوییل، گاز، بنزین و نفت خام همچنان در انحصار وزارت نفت است و در صورت صدور مجوز، امکان صادرات آن توسط سایر افراد وجود دارد.

در حال حاضر برخی شرکتهای خصوصی با مجوز وزارت نفت در حوزه صادرات این فرآورده‌ها فعالیت دارند و اقدام به بازاریابی این فرآورده‌ها در بازارهای جهانی می‌کنند که گاها یا به نام خودشان یا به صورت توافقی به نام شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت این فرآورده ها را به بازارهای بین المللی صادر می کنند.

هم اکنون صادرات محصولات پتروشیمی جامد به جز کود اوره نیاز به اخذ مجوز ندارد و صادرات این محصولات با ارایه فاکتور خرید از شرکتهای پتروشیمی آزاد است.

گفتنی است، صادرات قیر در صورت خرید از رینگ صادراتی بورس کالا بلامانع است. همچنین صادرات انواع گوگرد در صورتیکه منشا گازی داشته باشد نیاز به اخذ مجوز از شرکت گاز و در صورتیکه منشا نفتی داشته باشد نیاز به اخذ مجوز از شرکت نفت دارد.

صادرات محصولات مایع پتروشیمی و به صورت کلی مشتقات مایع نفت و گاز پس از ارایه فاکتور منشا، جهت صادرات آنها، مشمول دستور العمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و منوط به اظهار نظر سازمان استاندارد مبنی بر فقدان مواد یارانه‌ای است. در تازه ترین تسهیلات ١٥ گروه کالای مشتق مایع نفت و گاز از شمول دستور العمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستثنی شده و صادرات آنها پس از تعیین ماهیت بلامانع است.