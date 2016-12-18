جشن روپوش سفید دانشجویان دندانپزشکی بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این جشن بابیان اینکه از قرن ۱۵ لباس پزشکان را به نشانه قداست به رنگ سفید انتخاب کردند، گفت: روپوش سفید دارای قداست خاصی است و شغل‌های حرفه‌ای مانند پزشکی و دندانپزشکی که این روپوش را به تن می‌کنند، مردم آنان را به‌عنوان الگو قرار داده و تمام اعمال و رفتارشان به‌عنوان الگو برای دیگران محسوب می‌شود.

سید عمار بصری افزود: دوره بالینی برای دانشجویان یک دوره طلایی است از این رو تلاش کنید از آن بهترین استفاده را برده و سعی کنید مهارت‌ها و اخلاق حرفه‌ای را یاد بگیرید.

وی ضمن تبریک به دانشجویان ورودی ۹۳ به مرحله کار در کنار بالین بیمار و کار بالینی گفت: دوره دندانپزشکی عمومی دوره ۶ ساله است که شما بعد از گذراندن ۲ سال دوره علوم پایه و یک سال دوره پری کلینیک وارد دوره کلینیک می‌شوید که این مراسم به‌صورت نمادین در این مرحله انجام و به‌عنوان جشن روپوش سفید نام‌گرفته است.

وی خطاب به دانشجویان اظهار داشت: باید سعی کنید اخلاق حرفه‌ای، احترام به بیمار، احترام به حقوق همراه بیمار، پرسنل دانشگاه و سایر اساتید را مدنظر قرار داده و خود را برای مسئولیت سنگین اما شیرین آماده کنید.

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: اکنون مسئولیت سنگینی بر دوش شما گذاشته‌شده است و می‌بایست در کنار صداقت و احترام به دیگران، خود را به دو سلاح اخلاق و علم مجهز کنید تا بتوانید بار سنگین مسئولیت این روپوش مقدس را درک کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این مراسم از نفرات برتر ورودی ۹۳ تقدیر به عمل آمد.

جشن روپوش سفید دانشجویان دندانپزشکی ورودی سال ۱۳۹۳ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور قائم‌مقام رییس دانشگاه، معاونان، رییس دانشکده دندانپزشکی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان برگزار شد.