مکان های بازی سرپوشیده کودکان در سطح شهر ایلام پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استاندارد ایلام، معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان ایلام گفت: در یک طرح ضربتی با حضور نماینده مدیریت براماکن عمومی نیروی انتظامی استان ایلام، نماینده حقوقی استانداری ایلام، نماینده حقوقی و کارشناس نظارت برتجهیزات بازی کودکان مکان های بازی سربسته کودکان در سطح شهرستان ایلام به دلیل عدم رعایت موازین استاندارد، عدم اخذ تاییدیه استاندارد، و مغایرت طراحی و نصب تجهیزات با استاندارد ملی مربوطه متوقف و از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل آمد.

بهمن رحمتی با اعلام این مطلب عنوان کرد: پس از اطلاع رسانی های مکرر و مراجعات حضوری مستمر به این اماکن متاسفانه مشاهده می شود که وسایل بازی غیر استاندارد در دسترس همشهریان عزیز قرار می گیرد.

وی افزود: ارایه خدمات در شهربازی و زمین های بازی بر اساس استانداردهای مربوطه و از اول تیرماه سال ۱۳۸۹ مشمول مقررات استانداردهای اجباری بوده و بر اساس ماده ۹ قانون سازمان ملی استاندارد، ارائه این خدمات بدون اخذ تاییدیه های لازم از سازمان ممنوع است و هرگونه خسارات وارده مالی و یا جانی به عهده شهرداری ها است.

رحمتی ادامه داد: اداره کل استاندارد ایلام در سال ۸۹ اقدام به اطلاع رسانی و مکاتبه با کلیه شهرداری های استان و هم چنین بازرسی از تمام تجهیزات زمین بازی و شهربازی نموده که این بازرسی ها توسط کارشناسان این اداره کل و شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده از طرف سازمان ملی استاندارد انجام شده است.

وی اعلام کرد: دستگاه های پلمپ شده تا رفع نواقص و دریافت مجوزهای قانونی از سازمان ملی استاندارد، مجوز ادامه فعالیت نخواهند داشت.

معاون ارزیابی انطباق استاندارد ایلام گفت: از تمامی همشهریان عزیز تقاضامندیم به جهت حفظ ایمنی و سلامت کودکان خود از وسایل غیر استاندارد که برچسب تایید و گواهی ایمنی استاندارد ندارند، استفاده نکنند.