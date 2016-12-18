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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

چهارشنبه؛

رییس جمهور به ارمنستان، قزاقستان و قزقیزستان سفر می کند

رییس جمهور به ارمنستان، قزاقستان و قزقیزستان سفر می کند

رییس جمهوری اسلامی ایران در دور جدید سفرهای منطقه ای و به دعوت رسمی همتایان خود به کشورهای ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان سفر می کند.

پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دور جدید سفر منطقه ای رئیس جمهور خبر داد و گفت: حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه سیاست های دولت برای تقویت مناسبات و تعمیق همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه، به دعوت رسمی رییس جمهوری ارمنستان روز یکم دی ماه به ایروان پایتخت این کشور سفر می کند.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور  افزود: در این سفر یکروزه و فشرده، رییس جمهوری با رییس جمهور ارمنستان دیدار و در خصوص روابط دو فیمابین گفتگو می کند. همچنین علاوه بر مذاکره دو جانبه هیاتهای عالیرتبه دو کشور، چندین سند همکاری بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به امضا خواهد رسید و همایش  بازرگانان ایران و ارمنستان نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود:روحانی پس از پایان برنامه های پیش بینی شده در ارمنستان این کشور را به مقصد شهر آستانه در قزاقستان ترک خواهد کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور ادامه داد: مذاکره روسای جمهوری ایران و قزاقستان، نشست هیاتهای عالیرتبه، امضای سندهای همکاری مشترک و کنفرانس مطبوعاتی از جمله برنامه های سفر یکروزه رییس جمهوری به کشور قزاقستان خواهد بود.

اسماعیلی گفت: روحانی در آخرین مرحله از سفر منطقه ای خود شامگاه دوم دی ماه وارد بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان خواهد شد.

وی افزود: ملاقات با رییس جمهور و مقامات بلند پایه قرقیزستان، مذاکره هیاتهای عالیرتبه دو کشور، امضای چند سند همکاری در حوزه های مختلف و کنفرانس مطبوعاتی مشترک از برنامه های پیش بینی شده در سفر به بیشکک است و همزمان همایش تجاری فعالان اقتصادی ایران و قرقیزستان نیز برگزار خواهد شد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور گفت: دکتر روحانی را در این سفر چند تن از وزرا و معاونین رییس جمهور همراهی خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، همزمان با این سفر و از سوی فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی کشورمان نیز هیاتهایی در ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان حضور خواهند داشت که علاوه بر برگزاری همایش های مشترک با همتایان خود، اسناد متعددی نیز با شرکای منطقه ای خود به امضا خواهند رساند.

کد مطلب 3853173

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