بیش از چهار میلیاردریال کالای قاچاق در زنجان امحاء شد

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از امحای کالای قاچاق به ارزش چهار میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال در این استان خبر داد و اظهار کرد:در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری درخصوص آتش زدن کالای قاچاق و برخورد قاطع با قاچاقچیان، محموله های متنوع کالای قاچاق طی امحا شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان پرونده های مربوطه در شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت با صدور حکم معدوم سازی بدلیل اعلام غیرقابل مصرف انسلنی بودن محموله های مکشوفه از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان و همچنین تأیید احکام صادره در شعب تجدیدنظر سازمان مختومه و مجوز امحا از سوی تعزیرات حکومتی استان صادر شده است.

ممیزی کالاهای امحا شده را ۳۸۳هزار و ۲۰۰ نخ انواع سیگار مارلبرو به ارزش دو میلیاردو ۷۳۵ میلیون ریال،انواع لوازم آرایشی و بهداشتی ،خوردنی و آشامیدنی از جمله ۵۰۰ کیلوگرم برنج قاچاق،۲۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتال ،۶۷۶ قوطی رب گوجه فرنگی ،۵۵۴ کیلوگرم خامه به ارزش بیش از دو میلیاردو ۲۳۸ میلیون ریال عنوان کرد.

وی گفت: تعزیرات حکومتی استان زنجان با همکاری ارگانهای دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی ،گمرکی ،داشنگاه علوم پزشکی با عاملین قاچاق کالای خارجی ،بدون اغماض برابر مقررا ت برخورد می کند.

ممیزی با بیان اینکه یکی از عواملی که باعث رشد ورود کالاهای قاچاق به استان می شود، استقبال شهروندان از این کالاها است، خاطرنشان کرد: از شهروندان در خواست داریم کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه های معتبر خریداری و در ازای خرید نیز از فروشندگان فاکتور دریافت کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است، گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد.

ممیزی با بیان اینکه اینکه این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد، افزود: رسیدگی به تخلفات گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی از جمله وظایف رسیدگی این اداره است.