توقف عملیات آزادسازی شهر موصل صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «عبدالوهاب الساعدی» از فرماندهان دستگاه مبارزه با تروریسم عراق خبر توقف عملیات آزادسازی موصل را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، الساعدی در این خصوص اظهار داشت: عملیات آزادسازی شهر موصل بر اساس طرح از پیش تعیین شده همچنان ادامه دارد و در همه محورها اجرا می شود.

وی ادامه داد: خبر توقف عملیات آزادسازی موصل صحت ندارد و رسانه ها در انعکاس اخبار موصل باید رعایت دقت و امانت را بکنند و اخبار را از منابع موثق دریافت کنند.

گفتنی است، عملیات آزادسازی موصل از روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ آغاز شده است.