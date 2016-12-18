به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر یکشنبه در آئین افتتاح نخستین مدرسه کسب و کار کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور ضرورت ایجاد یک مرکز با این رویکرد به شدت احساس می شد که با همت دلسوزان علمی زنجان این امر محقق شده است.

وی ایجاد نخستین مدرسه کسب و کار کشور را برای ارائه آموزش های مدیریتی بسیار ارزشمند عنوان کرد و افزود: ضرورت حرفه آموزی و افزایش مهارت های تخصصی مدیران و بخش علمی و صنعتی کشور بسیار زیاد است.

استاندار زنجان با بیان اینکه برنامه ریزی و سیاست گذاری برای تقویت و ترویج کارآفرینی از الزامات توسعه اجتماعی و اقتصادی است، گفت: فعالیت مدرسه کسب و کار در توسعه زنجان موثر خواهد بود.

درویش امیری با بیان اینکه شاهد ضعف در صحنه عمل و اجرایی پروژه ها در کشور هستیم، افزود: شاهد فاصله زیاد کارگران و تکنسین ها در پروژه های عمرانی و بخش اشتغال کشور هستیم.

وی به اقدامات کشورهای توسعه یافته در خصوص راه اندازی مدرسه های کسب و کار اشاره و خاطرنشان کرد: کشورهای توسعه یافته در اواخر قرن ۱۹ اقدام به پرورش مدیریت ارشد کسب و کار در کشورهای خود کردند.

درویش امیری به وضعیت دانش آموختگان دانشگاهی اشاره کرد و اظهار داشت: چهار میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجوی آماده به کار در کشور وجود دارد که ۹۰۰ هزار نفر از آن ها وارد بازار کار می شوند.

استاندار زنجان با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته خیل عظیمی از نیروی انسانی وارد بدنه دولت شده است، افزود: بسیاری از افرادی که جذب شده اند تحصیلات غیرمرتبط دارند.

درویش امیری از ظرفیت بالای علمی استان یاد کرد و اظهار داشت: استان زنجان ظرفیت های علمی زیادی دارد و ایجاد و راه اندازی این مدرسه نمونه ای از این ظرفیت بالا است.

وی دستاوردهای علمی جامعه دانشگاهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاش های جامعه علمی کشور قابل احترام بوده و جزو دستاوردهای مهم ۳۸ ساله انقلاب اسلامی است.