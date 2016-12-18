صعود نرخ ۱۰ گروه کالایی در بازار/برنج یکساله ۴۵.۵ درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت خرده‌فروشی ده گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۹ آذرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش قیمت مواجه بوده است؛ این در شرایطی است که قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۵ درصد، تخم مرغ ۶.۹ درصد، برنج ۴۵.۵ درصد، حبوبات ۱۹.۲ درصد، میوه های تازه ۱.۹ درصد، گوشت قرمز ۸.۶ درصد، گوشت مرغ ۲۵.۴ درصد، قند و شکر ۳۶.۵ درصد، چای ۲۱.۷ درصد و روغن نباتی ۷.۸ درصد افزایش و سبزی های تازه ۹.۶ کاهش داشته اند.

از بین تغییرات ۱۱ گروه کالایی در هفته گذشته، نرخ ۲ گروه لبنیات و قند و شکر کاهش، نرخ ۶ گروه تخم مرغ، حبوبات، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و چای افزایش و نرخ ۳ گروه روغن‌نباتی، گوشت قرمز و برنج نسبت به هفته ماقبل از آن ثابت ماند.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰,۸ درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۲.۱ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۹ هزار و ۵۰۰ الی ۱۱ هزار تومان فروش می رفت.

برنج و حبوبات

در هفته منتهی به نوزدهم آذرماه سال جاری، در گروه برنج، قیمت تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل ۰,۱ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۰.۴ درصد و لوبیا قرمز ۰.۱ درصد کاهش داشت ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا یک درصد افزایش یافت.

میوهها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی شد و انگور و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای نارنگی معادل ۱,۵ درصد، موز ۳.۹ درصد و کیوی ۲.۸ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۲ درصد، بادنجان ۳ درصد و کدو سبز ۵ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۸ درصد تا ۲۴.۵ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت مرغ معادل ۲,۱ درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای شکر معادل ۰,۹ درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت. بهای قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.