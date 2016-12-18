فرآیند های مشترک در علوم انسانی چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلیعه، حجت الاسلام والمسلمین حمید واسطی، عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، در نشست تخصصی ظرفیتهای فلسفه اسلامی در تولید علوم انسانی که روز گذشته ۲۶ آذرماه در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد برگزار شد، با اشاره به سخنی از امیرالمومنین(ع)، اظهار کرد: ایشان میفرمایند هر که هدفی جز خداوند داشته باشد، زندگی را خواهد باخت.
وی با اشاره به موضوع فلسفه و علوم انسانی، بیان کرد: قطعا انتظار نیست که هر مساله علوم انسانی مستقیما از یک مساله فلسفی به دست آید و قطعا مفید نیست که بگوییم «ما من مساله فی العلوم الاوله اصل فی الفلسفه»
عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام ابراز کرد: قراردادگرا، طبیعتگرا، واقعگرا، انسانگرا، ساختارگرا و کارکردگرا، گرایشهای مشترک در نظرات علوم انسانی هستند.
حجتالاسلام واسطی با اشاره به فرآیند مشترک در علوم انسانی، عنوان کرد: فعالشدن نیاز، کشش و حرکت، کشف منبع رفع نیاز، برقراری ارتباط با منبع و در نهایت رفع نیاز فرایند مشترک در تمام علوم انسانی را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه باید برای تولید نظرات از کارشناسان این حوزه بهره گرفت، گفت: باید تحت نظریات راهنما، زیرساختها و کلیات را جهت تولید نظریات جزئیتر استفاده کنیم.
عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با اشاره فرایند تولید علم، اظهار کرد: برای انجام هرکاری باید فرایندی را گذراند؛ قطعا فعل و انفعالاتی صورت میگیرد که کاری تولید میشود، در بحث تولید علوم انسانی نیز این موضوع صدق میکند.
حجتالاسلام واسطی با بیان اینکه کشف واقعیت، وظیفه اصلی فلسفه است، گفت: کار اصلی فیلسوف نیز این است واقعیتهایی که انسانهای عادی مشاهده نمیکنند را کشف کنند.
وی با تاکید بر اینکه کار اصلی علوم انسانی تعریف معادلات حرکت است، اظهار کرد: معادلات حرکت شامل سه ابزار اصلی علل اربع، مقولات عشر و مقولات سته حرکت است.
عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام تصریح کرد: تنظیم حرکت در تمام حوزههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانواده و … وظیفه علوم انسانی به شمار میرود.
حجتالاسلام واسطی با اشاره به تعریف دین بر اساس شبکه هستی، عنوان کرد: شبکه هستی تنظیم حرکت انسان برای رسیدن به خداوند را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه تربیت، چگونگی به فعلیت رساندن قوای انسان است، ابراز کرد: تربیت در جهت به فعلیت رساندن تلاش کرده و به کاری که میخواهیم انجام دهیم جهت میدهد.
عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با اشاره به چارچوبهای فکری معرفتی پارادایم، گفت: اثباتپذیری، تفسیری ـ تفهیمی، انتقادی ـ ساختری چارچوب اصلی پارادایم را تشکیل میدهد.
حجتالاسلام واسطی یادآور شد: در هر علمی، در هر جهت حرکتی مانند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … باید مدلنیازها را مشخص کرد تا بتوانیم معادلات و نیازها را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: علم و آگاهی، عدالت، احترام، کرامت، اخلاق فاضله، حب و عشق از جمله موارد مدل نیازها محسوب میشود.
عضو هیئت رئیسه موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام با طرح این سوال که چرا فلاسفه آرمانشهر را مینویسند، ابراز کرد: چون فلاسفه شناخت بهتری نسبت به واقعیتهای بشر دارند میتوانند به راحتی روابط را شناخته و آرمان شهر را بنویسند.
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