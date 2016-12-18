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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت و معدن مازندران:

۶۲۸ فقره پرونده قاچاق کالا در مازندران تشکیل شد

۶۲۸ فقره پرونده قاچاق کالا در مازندران تشکیل شد

ساری - مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از تشکیل ۶۲۸ فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا طی هشت ماهه اخیر خبر داد.

حسین اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ازمجموع ۱۰ هزار و  ۹۹۵مورد بازرسی از واحدهای خرده وعمده فروشی و شرکتهای پخش طی هشت ماه از ۶۲۸واحد کالای قاچاق کشف شد.

مدیریت نظارت و بازرسی در ادامه افزود: ارزش ریالی تخلفات شناسایی شده به مبلغ بیش از ۲۰ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال بوده است.

اصغرزاده عنوان کرد: بیشترین کالای  قاچاق مربوط به برنج ،لوازم خانگی، انواع سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی،مواد غذایی و خواربار، انواع آدامس، انواع نوشیدنی ، برنج ، لوازم خانگی و... بوده است.

مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین از شناسایی ۹۵۹ واحد متخلف خبازی طی هشت ماهه نخست سال در استان مازندران و معرفی به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت:از ۱۵ هزار و ۵۳۳ واحد صنفی حوزه آرد و نان  بازرسی شده ۹۵۹ واحد متخلف شناسایی و پس ازتشکیل پرونده به تعزیرات معرفی شدند.

مدیر نظارت و بازرسی در ادامه افزود: ارزش ریالی تخلفات شناسایی شده به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 3853200

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