جشنواره سفره ایرانی در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری جشنواره سفره ایرانی در استان کرمان، گفت: یکی از رخداد های مهم و تاثیر گذار در جذب گردشگری و معرفی غذای اصیل و سنتی ایرانی برگزاری جشنواره سفره ایرانی در کرمان است.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا استان یزد به عنوان منطقه پنج کاندید برگزاری این جشنواره بود، اظهار کرد: قرار بود کرمان و سیستان و بلوچستان به عنوان مهمان در این جشنواره حضور به عمل بیاروند اما با توجه به شواهد تاریخی، استان کرمان معین برگزاری این جشنواره در جنوب شرق شد.

وی ادامه داد: تحولات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کرمان گواه این بود که محوریت برگزاری این جشنواره استان کرمان باشد.

وفایی با بیان اینکه جشنواره سفره ایرانی از اول تا سوم دی ماه برگزار می شود، افزود: این جشنواره بهانه ای است تا بتوانیم فرهنگ غذای سنتی استان پهناورمان را به مهمان ها و شرکت کنندگان در سطح ملی عرضه کنیم.

مدیر کل میراث فرهنگی تصریح کرد: با توجه به گرایش روز افزون قشر جوان و خانواده ها به فست فودها، برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ استفاده از غذای سنتی است.

وی با تاکید به اینکه غذای سنتی به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح می شود، اظهار کرد: دو عنصر مهم در بحث گردشگری اقامت و غذا است.

وفایی عنوان کرد: به دنبال این هستیم که آبگوشت امام حسینی، شیرینی های پنج گانه استان (قوتو، کلمپه، سوهان زرندی، مسقطی سیرجان) و فالوده کرمانی را به ثبت ملی برسانیم.