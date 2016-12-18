تحویل یک بهله «عقاب صحرایی» آسیب دیده به اداره محیط زیست فومن

اسدالله سعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک بهله عقاب صحرایی نابالغ که قبلا حلقه گذاری شده بود و به دلیل آسیب دیدگی قادر به پرواز نبود توسط یکی از علاقمندان حیات وحش تحویل اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان فومن شد.

وی با بیان اینکه پلاک حلقه نصب شده بر پای این پرنده، حاکی از مهاجرت آن از روسیه به ایران است، افزود: این پرنده توسط یک شهروند اهل روستای گشت از توابع شهرستان فومن در حالی که آسیب دیده و قادر به پرواز نبود تحویل داده شده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست فومن خاطرنشان کرد: مأموران یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان بعداز اطلاع از این موضوع طی هماهنگی با اداره حیات وحش اداره کل محیط زیست استان در محل مورد نظر حاضر و اقدام به زنده گیری عقاب صحرایی کردند.

وی با اشاره به اینکه عقاب صحرایی (عقاب استپ) یک پرنده شکاری از تیره عقابیان است، تصریح کرد: این پرنده در ایران نیز به صورت مهاجر یافت و از پرندگانِ حفاظت شده محسوب می شود.

سعدی افزود: زیستگاه این پرنده در نواحی باز و استپ های نیمه بیابانی و کوهپایه ها، نزدیک تالاب ها، و نزدیک زباله دانی شهرهای درون بیابان است.