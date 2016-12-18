صداقت در خبررسانی اولویت خبرگزاری صدا وسیما باشد

به گزارش خبرنگارمهر، فریدون همتی روز یکشنبه در آئین افتتاح صفحه استانی خبرگزاری صدا وسیمای مرکز قزوین گفت: رسانه ها در اطلاع رسانی و روشنگری مردم نقش مهمی دارند و در رسالت حرفه ای خود می توانند بسیار تعیین کننده باشند.

استاندار قزوین تصریح کرد: ویژگی انتشار اخبار در کنار سرعت عمل باید دقت در اطلاع رسانی هم باشد تا مردم به آن اعتماد کنند و خبرگزاری رسانه ملی باید این موضوع را با جدیت مورد توجه قرار دهد.

همتی بیان کرد:درگذشته تعدادرسانه های فراگیر درکشور و استان بسیار محدود و منحصر به فرد بود و مخاطبان خاص هم داشت، ولی امروز به دلیل تنوع رسانه ها رقابت بسیار فشرده شده و کار برای شما سخت تر می شود.

استاندار تصریح کرد:امروز درکنار بالا رفتن تعداد مخاطبان، سلیقه و ذائقه و توقع مردم هم فرق کرده و شرایط زندگی نیز متحول شده و اگر رسانه ها درک درستی از نیازها و سلایق نداشته باشند نمی توانیم مخاطب را راضی کرده و جلب خود کنیم.

همتی اظهارداشت: صدا وسیما به عنوان رسانه ملی باید در حوزه خبرگزاری هم به گونه ای عمل کند تا به لحاظ دقت، صحت و صداقت به عنوان رسانه مرجع معرفی شود.

وی گفت: رسانه ملی سرمایه انقلاب و نظام است که باید همه برای تقویت آن اقدام کنیم و در کنار آن با عملکرد مثبت و اعتماد سازی نگذاریم این رسانه تضعیف شود زیرا در این صورت اعتبار و اطلاع رسانی جامعه مخدوش خواهد شد و باید شاهد روی آوردن مردم به رسانه های بیگانه باشیم.

همتی تصریح کرد: استفاده از نیروی خوش فکر، توانمند و خلاق و جوان در خبرگزاری می تواند به پویایی این رسانه کمک کرده و زمینه بروز استعدادهای خلاق را در استان نیز فراهم کند.