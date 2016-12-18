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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۵

استاندار قزوین:

صداقت در خبررسانی اولویت خبرگزاری صدا وسیما باشد

صداقت در خبررسانی اولویت خبرگزاری صدا وسیما باشد

قزوین- استاندار قزوین گفت: در صحنه رقابت گسترده شبکه های مجاز خبرگزاری صدا وسیما باید صداقت و دقت را سرلوحه کار خود قرار دهد تا موجب جلب اعتماد مخاطب شود.

به گزارش خبرنگارمهر، فریدون همتی روز یکشنبه در آئین افتتاح صفحه استانی خبرگزاری صدا وسیمای مرکز قزوین گفت: رسانه ها در اطلاع رسانی و روشنگری مردم نقش مهمی دارند و در رسالت حرفه ای خود می توانند بسیار تعیین کننده باشند.

استاندار قزوین تصریح کرد: ویژگی انتشار اخبار در کنار سرعت عمل باید دقت در اطلاع رسانی هم باشد تا مردم به آن اعتماد کنند و خبرگزاری رسانه ملی باید این موضوع را با جدیت مورد توجه قرار دهد.

همتی بیان کرد:درگذشته تعدادرسانه های فراگیر درکشور و استان بسیار محدود و منحصر به فرد بود و مخاطبان خاص هم داشت، ولی امروز به دلیل تنوع رسانه ها رقابت بسیار فشرده شده و کار برای شما سخت تر می شود.

استاندار تصریح کرد:امروز درکنار بالا رفتن تعداد مخاطبان، سلیقه و ذائقه و توقع مردم هم فرق کرده و شرایط زندگی نیز متحول شده و اگر رسانه ها درک درستی از نیازها و سلایق نداشته باشند نمی توانیم مخاطب را راضی کرده و جلب خود کنیم.

همتی اظهارداشت: صدا وسیما به عنوان رسانه ملی باید در حوزه خبرگزاری هم به گونه ای عمل کند تا به لحاظ دقت، صحت و صداقت به عنوان رسانه مرجع معرفی شود.

وی گفت: رسانه ملی سرمایه انقلاب و نظام است که باید همه برای تقویت آن اقدام کنیم و در کنار آن با عملکرد مثبت و اعتماد سازی نگذاریم این رسانه تضعیف شود زیرا در این صورت اعتبار و اطلاع رسانی جامعه مخدوش خواهد شد و باید شاهد روی آوردن مردم به رسانه های بیگانه باشیم.

همتی تصریح کرد: استفاده از نیروی خوش فکر، توانمند و خلاق و جوان در خبرگزاری می تواند به پویایی این رسانه کمک کرده و زمینه بروز استعدادهای خلاق را در استان نیز فراهم کند.

کد مطلب 3853209

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