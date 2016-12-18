هادوی تهرانی ارتحال آیت الله واعظ زاده خراسانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله هادوی تهرانی به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا (احزاب/۲۳)

خبر ارتحال عالم عامل، جناب آیت الله حاج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی (رحمه الله) موجب نهایت تأسف و تأثر گردید.

این بزرگوار که در طول سالیان متمادی و موقعیت های مختلف جز علم، فضیلت، تقوی و تواضع از او ندیدم، از مفاخر شیعه و از ستارگان درخشان و پرفروغ آسمان وحدت اسلامی بود که رحلتش در آخرین روز هفته وحدت دل های مشتاقان علم و کمال و تلاشگران صحنه وحدت اسلامی را به اندوهی عمیق گرفتار کرد.

این جانب این ضایعه بزرگ را به حضور رهبر عظیم الشأن انقلاب دام ظله العالی و مراجع معظم تقلید دامت برکاتهم و علمای جهان اسلام به ویژه حوزه علمیه مشهد و خانواده محترم آن بزرگوار بالأخص دوست عزیز و پرتلاش جناب آقای دکتر صادق واعظ زاده تسلیت عرض می کنم و برای آن مرحوم غفران و رحمت الهی و حشر با محمد و آل محمد علیهم السلام و برای تمام بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مهدی هادوی تهرانی