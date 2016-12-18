خانم ها مراقب ریمل های تقلبی باشند/خطر عفونت های چشمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر مصطفی اسماعیلی افزود: اگر به یکی از فروشگاه های عرضه لوازم آرایشی مراجعه شود ریمل ها در رنگ و نشان های مختلف به چشم خواهند آمد، نکته اینکه با تکیه به ظاهر محصول یا فروشگاه مورد نظر نمی توان از کیفیت محصول اطمینان حاصل کرد چرا که تقلب و قاچاق می تواند هر سقمی را صحیح جلوه دهد.

وی ادامه داد: از جمله محصولات آرایشی پرکاربرد و خطر آفرین در صورت عدم انتخاب صحیح ریمل ها هستند این محصولات از نظر شکل ساختاری به دو صورت پایه آبی و روغنی در فروشگاه های عرضه لوازم آرایشی ایران وجود دارند.

اسماعیلی گفت: ریمل هایی که پایه اصلی آنها روغن است در برابر عرق کردن و ریزش اشک مقاوم هستند و خشک شدن آنها روی مژه ها به مدت طولانی صورت می گیرد لذا موجب ریزش مژه ها می شود. ریمل هایی که پایه اصلی آنها آب است دقیقاً برخلاف ریمل های روغنی هستند.

وی افزود: ریمل های مایع که پایه اصلی آنها آبی است، محیط مناسبی برای رشد و نمو میکروب ها هستند و با تکثیر این میکروب ها و حضور مداوم آنها در نزدیک چشم می تواند عفونت عای چشمی، التهاب، قرمزی، ترشحات غلیظ، خارش و حتی پوسته ریزی لبه پلک را ایجاد کنند.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین در موارد شدیدتر این ریمل ها به قرنیه چشم آسیب می رسانند و در نهایت لک قرنیه و اشکال در بینایی را به وجود می آورند.

رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو اظهارداشت: این علایم با ادامه مصرف افزایش می یابد و متخصصان توصیه می کنند به دلیل حساس بودن ناحیه اطراف چشم بهتر است از این ریمل ها کمتر استفاده شود.

وی افزود: وجود مواد رنگی و عطری و یا حتی نگهدارنده موجود در داخل ریمل ها نیز می تواند حساسیت های پوستی ایجاد کند. باید توجه داشت که احتمال بروز عوارض فوق در فرآورده های قاچاق به دلیل عدم کنترل و نظارت بیشتر است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از مواد آرایشی و بهداشتی خارجی بویژه ریمل ها به شرحی که بیان شد، صرفا باید از لوازم آرایشی و بهداشتی دارای مجوز ورود از سازمان غذا و دارو استفاده شود که برچسب فارسی نویس داشته و اطلاعات مربوط به تاریخ تولید و انقضاء و شماره مجوز ورود بر روی آن درج شده است.