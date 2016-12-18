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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۲

معاون عملیاتی آتش‌نشانی کرمانشاه به مهر خبر داد:

نجات معجزه‌آسای راننده خاطی توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی

نجات معجزه‌آسای راننده خاطی توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی

کرمانشاه- معاون عملیاتی آتش نشانی کرمانشاه از نجات معجزه‌آسای راننده خاطی در برخورد پراید با تریلی توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی خبر داد.

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد یک دستگاه پراید با یک دستگاه تریلی در کمربندی غربی کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: این حادثه حدود ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه امروز یکشنبه به مرکز پیام سازمان آتش نشانی کرمانشاه اعلام و بلافاصله نیروهای ما در محل حاضر شدند.

معاون عملیاتی آتش نشانی کرمانشاه، علت این حادثه را سرعت بسیار بالای خودروی پراید دانست که منجر به برخورد آن از پشت با تریلی شده است، به نحوی که خودرو پراید کاملا زیر چرخ های خودروی تریلی از پشت رفته و کاملا پرس شده بود.

وی تصریح کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی کرمانشاه سرنشین خودروی پراید که در صندلی عقب نشسته بود به صورت سالم نجات پیدا کرد و راننده نیز تنها دچار مصدومیت جزئی از پای سمت راست شده بود.

رضایی از تحویل راننده مصدوم به نیروهای اورژانس برای انتقال به بیمارستان خبر داد و گفت: البته تمام عملیات رهاسازی مصدوم توسط نیروهای آتش نشانی انجام شد و کمتر از ۳۰ دقیقه به طول انجامید.

وی از حضور ۱۰ نیروی عملیاتی و ۳ دستگاه خودروی امدادی آتش نشانی کرمانشاه در عملیات مذکور خبر داد.

معاون عملیاتی آتش نشانی کرمانشاه در پایان خواستار عدم ازدحام مردم در اطراف نیروهای امدادی طی چنین حوادثی شد تا  نیروها بتوانند در کمترین زمان و مشکل عملیات های امدادی و نجاتی را به انجام برسانند.

کد مطلب 3853215

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