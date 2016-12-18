مهلت شرکت در جشنواره نشریات بسیج دانشجویی کشور تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی، مهلت جشنواره نشریات بسیج دانشجویی کشور (قلمه) تمدید شد.

این جشنواره با هدف شناسایی نشریات بسیج دانشجویی و تقدیر از برگزیدگان نشریات پس از چندسال وقفه مجددا به همت معاونت فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی در حال برگزاری است.

محمدحسن صادق پور، با اشاره به استقبال دانشگاه های کشور از جشنواره و ارسال آثار اظهار داشت: با توجه به این که بسیاری از نشریات، ویژه نامه های خود را در آذرماه منتشر کرده اند و فرصت بارگزاری آثار خود را تاکنون در وبسایت جشنواره نداشته اند و بنا به درخواست دفاتر بسیج دانشجویی کشور، مهلت ارسال آثار تا نیمه دوم دی ماه تمدید شده است.

دبیر ششمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی کشور افزود: این جشنواره از اوایل آبان ماه به صورت رسمی پذیرای آثار نشریات بسیج دانشجویی سراسر کشور بوده و تاکنون آثار متعددی از نشریات بسیج دریافت کرده که در بهمن ماه مورد ارزیابی هیات داوران قرارخواهد گرفت و در اواخر سال با برگزاری اختتامیه از آثار برتر تقدیر خواهد شد.

براساس این گزارش، فعالین نشریات بسیج دانشجویی می توانند با مراجعه به وبسایت جشنواره به آدرس asar.bsohonar.ir و ارسال آخرین نشریات بسیج دانشگاه و نیز آثار و مطالبی که در نشریات بسیج دانشجویی منتشر نموده اند؛ در قسمت های مختلف این مسابقه شرکت کنند.