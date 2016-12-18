یک قطعه زمین برای زائران پیاده امام رضا(ع)/ وقف ۸ واحد آپارتمان

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال از ۷ تا ۱۶ آذرماه به نام دهه وقف نامگذاری وبرنامه های مختلفی برگزار شد تا فرصتی برای یادآوری خدمات وبرکات سنتی باشد که بی‌شک بی‌منت‌ترین جلوه ایثار و انفاق و زیباترین تجلی‌گاه حس نوع دوستی و انسانیت بوده اما پایان این دهه، آغازی تازه برای تلاش در مسیر احیای این سنت حسنه است.

بازنمایی زیبایی‌های وقف، این سنت حسنه را در جامعه جاری و ساری می‌کند

آنچه بیش از هر چیز دیگری می‌تواند فرهنگ وقف را در جامعه جاری و ساری کند، بازنمایی زیبایی‌های وقف است که در کشور به وفور مشاهده می‌شود.

طرح اینکه وقف همیشه نباید به مدرسه و بیمارستان و مکتب خانه و آب انبار و .... خلاصه شود و وقف‌های کوچک و بزرگ بسیاری به عنوان وقف در توشه سفر پر پیچ و خم آخرت افراد گنجانده شده، می‌تواند اثرگذاری بالایی داشته و افراد بسیاری را در مسیر این سنت حسنه قرار دهد.

یکی از جذابیت‌های وقف‌، ظرافت نیت واقفان است که دقت وباریکبینی در برخی از آنها، ناخودآگاه انسان را به سمت این سنت حسنه سوق می‌دهد. ثبت بیش از ۷۵۰ نوع نیت خیرخواهانه در وقف های ایران حاکی از ظرافت طبع و نوع دوستی عمیق و حس انسان دوستی ، ملت ایران ملهم از مکتب انسانیت ومعرفت اسلام است.

در این گزارش قصد داریم بخشی از وقف های جالب و یابا نیت های جدید و مورد نیاز ثبت شده در ۹ ماهه سال ۹۵ را مرور کنیم؛

وقف ۸ واحد آپارتمان در سمنان

هشت واحد آپارتمان که در چهار طبقه و زمینی به مساحت ۲۶۰ مترمربع احداث شده است، در شاهرود وقف شد.

متراژ مفید آپارتمان‌ها ۸۰۰ مترمربع و هر واحد ۱۰۰ مترمربع است؛ ارزش ریالی و کارشناسی این موقوفه، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و حاج محمدحسن حسین‌پور واقف خیر اندیش این موقوفه بوده است.

محل موقوفه در شهر شاهرود- بلوار کارگر بوده و واقف، یک‌سوم اجاره‌های این موقوفه را برای برگزاری مراسم امامان معصوم (ع) ، یک‌سوم منافع این موقوفه را به فقرا و ایتام و یک‌سوم دیگر درآمد این موقوفه را صرف مدارس علمیه و طلاب حوزه علمیه شاهرود کرده است.

دو وقف جدید در خراسان شمالی با نیت بیماران سرطانی

۲ وقف جدید در روستای گرمخان از توابع شهرستان بجنورد با نیت امور خیریه با نیت، سوگواری واطعام عزاداران حضرت امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) و بیماران سرطانی به ثبت رسید.

واقف خیر اندیش نورالله نامور ساکن بجنورد یک باب منزل مسکونی در روستای گرمخان از توابع بجنورد به متراژ ۱۰۰ متر مربع به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال را با نیت ساخت هر نوع بنای خیریه عام المنفعه وقف کرد.

همچنین واقف خیراندیش نورالله نامور یک قطعه زمین زراعی آبی به متراژ ۴۰۰۰ متر مربع در روستای گرمخان به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون ریال با نیت سوگواری و اطعام عزاداران حسینی(ع) و کمک به بیماران سرطانی بجنورد را وقف کرد.

ارزش تقریبی این ۲ موقو فه ۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وقف خانه ۴ میلیاردی توسط زوج جوانی در آذربایجان غربی

شش دانگ یک منزل مسکونی به متراژ ۲۰۰ مترمربع در ۲ طبقه توسط خانواده عبداللهی وقف شده است.

ارزش ریالی این موقوفه توسط کارشناسان چهار میلیارد ریال برآورد شده است که با نیت کمک به بیماران سرطانی وقف شده است.

وقف ۴ هکتار زمین جهت تدفین اموات در کرمان

واقفین گرانقدر "ناصر شریفی" و علی بر ور" در اقدامی خداپسندانه،۴۲ هزار ۳۰۰ متر مربع از اراضی ملکی خود را بصورت مشارکتی درقالب یک سنت حسنه ،وقف کردند.

واقفین با نظارت وتولیت خود اراضی فوق را جهت اختصاص مکانی برای دفن اموات در شهرستان جیرفت قرار داده اند.

ارزش این وقف مبلغ ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

آخرین برگ سبز دفتر زندگی شهیدی با وقف اموالش ورق خورد

شهید دکتر داوود اصغری با وقف همه اموال و دارایی هایش برای حمایت از بیماران سرطانی آخرین برگ از زندگیش را ورق زد.

این شهید قبل از شهادت هم به فکر کمک به دیگران بود به‌طوری که همه اموال و دارایی اش را که بالغ بر ۸ میلیارد تومان بود، لیست کرد و همه آنها را در مؤسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی ریحانه وقف کرد. او به آرزویش رسید و با وقف همه دارایی اش ایثارگری هایش را کامل کرد و پس از تحمل سالها درد و رنج ناشی از جراحت‌های دوران جنگ، به کاروان شهدا پیوست.

وقف یک باب مغازه به نیت کمک به ایتام و ترویج علوم قرآنی در تهران

واقف خیراندیش امیر مسعود لک شش دانگ از مغازه خود را به مساحت ۱۸ متر مربع به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال وقف کرده است.

این موقوفه به نیت ترویج فرهنگ علوم قرآنی ،کمک به بیماران ، افراد بی بضاعت و افراد سالمند، کمک هزینه دانش آموزان بی بضاعت از دوران ابتدایی تا دانشگاه، کمک هرینه ازدواج جوانان در شهریار به ثبت رسیده است.

وقف یک قطعه باغ انگور به مساحت یک و نیم هکتار

یک قطعه باغ انگور سیاه دیمی با مساحت یک و نیم هکتاردر روستای نیسک آباداز توابع شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی وقف شد.

واقف خیر اندیش"کریم قادری "این زمین را به نیت ، صرف در امور و هزینه های مسجد روستای نیسک آباد وقف نمود.

ارزش این وقف ۶ میلیارد ریال برآورد شده است .

یک قطعه باغ وقف ساخت خانه سالمندان شد

واقف خیر اندیش علی ملک محمدلو دو دانگ از شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع واقع در شهریار میدان نماز پل ولایت وقف نمود.

این موقوفه به نیت سرای سالمندان در شهریار می باشد.

پدر شهید ۲۸۵ متر زمین خود را در مازندران وقف کتابخانه کرد

واقف خیراندیش "رحمت اله تیر گران " پدر شهید مصطفی تیرگران با حضور در اداره اوقاف و امور خیریه لاریجان نسبت به وقف زمین موروثی خود اقدام کرد.

مساحت این موقوفه ٢٨۵ متر مربع و ارزش موقوفه حدود ۷۱۲ میلیون ریال است.

این زمین برای ساخت خانه عالم و کتابخانه در روستای کفا منطقه نمارستاق لاریجان وقف شده است.

باغ مشجر پسته در کرمان وقف امامزاده شد

واقف نیک اندیش "نرجس کرباسی" در اقدامی خداپسندانه باغ مشجر درختان ثمری خود را به مساحت ۲۰۰ متر مربع وقف امامزاده کرد.

واقف با تولیت خود، درآمد حاصل از فروش محصول باغ را جهت تأمین مخارج عمرانی، فرهنگی و مدیریتی بقعه متبرکه بی بی معصومه (س) تقبل کرده است.

وقف یک قطعه زمین برای زائران پیاده امام رضا(ع)

غلامی یکی از خیّران نیک اندیش شهرستان، زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع به نیت ساخت حسینیه و موکب برای خدمت رسانی به زائرین علی بن موسی الرضا(ع) به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال در شهرستان فروج استان خراسان شمالی وقف کرد.

وقف دو فیش حج برای کمک به بیمارستان تخصصی سرطان

با توجه به هتک حرمت به زائرین بیت الله الحرام در مناسک با فضیلت حج سال قبل و رخ دادن فاجعه منا ، خانواده آقای محمدی به همراه همسرشان خانم خادملو در ماه ضیافت الهی فیش حج خود را به فروش رسانده و برای خرید اوراق وقف جهت ساخت بیمارستان تخصصی سرطان که هم اکنون در شهرری و فارس و مناطق دیگر در حال احداث است هزینه کردند تا به عنوان واقف نامشان درزمره خیر اندیشان ثبت گردد و ثواب اخروی را برای خود رقم بزنند.

وقف کتاب در خراسان رضوی

یکی از اعضای هیئت امنای آستان مقدس امامزاده شعیب(ع)سبزوار، کتاب های دینی و مذهبی خود را جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی در بقاع متبرکه این شهرستان وقف کرد.

وی هدف از این وقف را، آشنایی بیشتر جامعه به خصوص نسل جوان با فرهنگ و سیره اهل بیت(ع) و ترویج فرهنگ کتابخوانی عنوان کرد.

این نیکوکار خیراندیش سبزواری تاکنون اقدامات زیادی برای دستگیری از نیازمندان همچون تهیه جهیزیه برای نوعروسان و توزیع مواد غذایی بین افراد مستحق انجام داده است.

زمینی ۲۵۰ میلیون ریالی در خراسان شمالی وقف تهیه جهیزیه زوج های جوان شد

یک قطعه زمین کشاورزی آبی به مساحت یک هکتار به ارزش ۲۵۰ میلیون ریال ریال در روستای مهمانک وقف شد.

معصومه کمالی، واقف نیک اندیش این قطعه زمین را با نیت کمک به افراد نیازمند و خرید جهیزیه برای زوج های مستمند روستا با معرفی معتمدین و روحانیون محل، ثبت کرد.

زمینی ۲۰ میلیارد ریالی وقف نگهداری از سالمندان و بی سرپرستان شد

این قطعه زمین و ساختمان جدیدالاحداث مسکونی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۶۰۰ متر مربع با تمامی امکانات آن وقف شده است .

ارزش ریالی این وقف ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

واقفین خیر اندیش «حاج مصطفی شیخی» این وقف را به نیت «نگهداری از سالمندان و بی سرپرستان شهرستان سردشت و حومه» وقف نموده است .

واقف ۱۰۰ میلیاردی یک وقف دیگر برای اشتغال انجام داد

محمدحسن کاظمی شیرازی، بزرگ‌ترین واقف سال کشور یک وقف ۲۰ میلیارد ریالی دیگر را با نیت اشتغالزایی افراد فاقد درآمد یا کم‌ درآمد در شیراز به ثبت رساند.

،همزمان با برگزاری همایش یاوران وقف در ایام دهه وقف و تجلیل از فعالان این عرصه در محل اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس از یک وقف جدید در شیراز رونمایی شد.

حاج محمدحسن کاظمی شیرازی که در اردیبهشت‌ماه سال جاری و همزمان با مبعث پیامبر مکرم اسلام(ص) بزرگ‌ترین وقف عصر حاضر را به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسانیده بود، این کار حسنه را دوباره تکرار کرد.

این وقف جدید شامل یک قطعه زمین به مساحت ۸۶۶ متر مربع و به ارزش ۲۰ میلیارد ریال با نیت اشتغالزایی افراد فاقد درآمد یا کم‌درآمد و همچنین احداث ساختمان جهت فعالیت و اشتغال زنان بی‌سرپرست است.

احداث ساختمان پیش‌بینی شده در این موقوفه، توسط واقف صورت می‌گیرد و در صورت نیاز قسمتی از ساختمان برای اقامت یا استراحت شبانه زنان شاغل و فاقد محل سکونت اختصاص می‌یابد.