  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

رئیس خبرگزاری صدا وسیما:

مهمترین ویژگی خبرگزاری صدا وسیما تصویری بودن آن است

مهمترین ویژگی خبرگزاری صدا وسیما تصویری بودن آن است

قزوین- رئیس خبرگزاری صدا وسیما گفت: مهمترین ویژگی خبرگزاری رسانه ملی تصویری بودن آن است و می تواند مخاطب را به سوی خود جلب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سید مهدی روز یکشنبه در مراسم افتتاح صفحه استانی خبرگزاری صدا وسیمای قزوین گفت: در راستای اجرایی شدن منویات رهبری و حضور موثر رسانه ملی در فضای مجازی این خبرگزاری راه اندازی شده است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت های موجود بتوانیم با جلب مخاطب و اعتماد سازی در این عرصه نیز به عنوان مرجع سایر رسانه ها تلقی شویم.

رئیس خبرگزاری رسانه ملی تصریح کرد: خبرگزاری رسانه ملی با هدف مرجعیت خبری برای سایر رسانه ها راه اندازی شده و مهمترین مزیت رقابتی آن تصویری بودن است که مخاطبان می توانند گزارش تصویری رویدادها را در این رسانه مشاهده کنند.

سید مهدی یادآورشد: مرکز قزوین هفدهمین استانی است که صفحه خبرگزاری آن افتتاح می شود و تاپایان دی ماه این تعداد به ۲۶ استان خواهد رسید.

وی بیان کرد: از خبرنگاران این رسانه انتظار داریم نسبت به معرفی توانمندی های استان اقدام کنند.

کد مطلب 3853240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه