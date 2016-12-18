مهمترین ویژگی خبرگزاری صدا وسیما تصویری بودن آن است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سید مهدی روز یکشنبه در مراسم افتتاح صفحه استانی خبرگزاری صدا وسیمای قزوین گفت: در راستای اجرایی شدن منویات رهبری و حضور موثر رسانه ملی در فضای مجازی این خبرگزاری راه اندازی شده است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت های موجود بتوانیم با جلب مخاطب و اعتماد سازی در این عرصه نیز به عنوان مرجع سایر رسانه ها تلقی شویم.

رئیس خبرگزاری رسانه ملی تصریح کرد: خبرگزاری رسانه ملی با هدف مرجعیت خبری برای سایر رسانه ها راه اندازی شده و مهمترین مزیت رقابتی آن تصویری بودن است که مخاطبان می توانند گزارش تصویری رویدادها را در این رسانه مشاهده کنند.

سید مهدی یادآورشد: مرکز قزوین هفدهمین استانی است که صفحه خبرگزاری آن افتتاح می شود و تاپایان دی ماه این تعداد به ۲۶ استان خواهد رسید.

وی بیان کرد: از خبرنگاران این رسانه انتظار داریم نسبت به معرفی توانمندی های استان اقدام کنند.