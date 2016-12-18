به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «مرورگر ۱۳۳۲» که هر روز آخرین اخبار علمی و اقتصادی را به اطلاع مخاطبان می رساند تا یکم دی به بررسی حمایت از تولید ملی می پردازد و این موضوع را بررسی می کند که چه کنیم مردم محصول ایرانی خریداری کنند.

تهیه و تولید این برنامه بر عهده گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران است و مخاطبان می‎توانند شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ شنونده این برنامه باشند.

اسماعیل باستانی تهیه‌کننده و مجتبی حیدری در این برنامه با شنوندگان همراهند.

ماجراهای «کمپ شماره ۱۲» از رادیو نمایش

سریال رادیویی «کمپ شماره ۱۲» را علی خاکبازان نوشته و داستان آن درباره دوران جنگ تحمیلی و خاطرات یک آزاده از آن زمان است.

در این سریال رادیویی هنرمندانی چون مهرداد مهماندوست، امیر زنده دلان، سینا نیکوکار، رامین پور ایمان، کرامت رودساز و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند و مجید حمزه کارگردانی آن را بر عهده دارد.

«کمپ شماره ۱۲» به تهیه کنندگی اشراف السادات اشرف نژاد، صدابرداری حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر دوشنبه ساعت ۹ صبح روی آنتن رادیو نمایش می رود.