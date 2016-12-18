به گزارش خبرنگارمهر، سعید فرح بخش سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان صبح یکشنبه در نشست وحدت حوزه و دانشگاه ضمن تسلیت شهادت دکترمفتح گفت: ایشان یکی از افراد برجسته حوزوی و دانشگاهی بودند.

وی افزود: در ارتباط با بحث وحدت و دانشگاه موارد زیادی بعد از انقلاب مطرح شده و هرصاحب نظری از زاویه دید خود به آن پرداخته است.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی لرستان ادامه داد: عده ای از صاحبنظران بیان داشته اند منظور از وحدت حوزه و دانشگاه تدریسی برخی از دروس دانشگاهی در حوزه های علمیه و تدریس برخی دروس حوزوی در دانشگاه ها است که این نزدیکی دروس میتواند باعث نزدیکی حوزه و دانشگاه شود.

فرح بخش با بیان اینکه به اعتقاد برخی دیگر وحدت حوزه ودانشگاه به معنای وحدت سیاسی و اجتماعی است، تصریح کرد: در این راه باید سازوکار هایی را طراحی کرد که حوزه و دانشگاه به هم نزدیک شوند، بطور مثال تشکیل احزابی متشکل از افراد حوزوی و دانشگاهی یکی از این سازوکار ها است.

وی با تاکید بر اینکه میتوان اهداف مشترکی را طراحی کرد و از این طریق به وحدت حوزه و دانشگاه کمک کرد، افزود: میان نزدیکی حوزه و دانشگاه انشقاقی شکل گرفته که از سالها قبل وجود داشته و لازمه برقراری مودت و وحدت بین حوزه و دانشگاه برداشتن و رفع این انشقاق است.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی لرستان افزود: بعد از انقلاب کارهای بسیاری برای رفع این انشقاق صورت گرفته و این وحدت را عملی کرده و در این راه حوزه ها فعالیت چشمگیری داشته اند.

حسین فلاحی اصل معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه لرستان نیز در این نشست اظهارداشت: وحدت از خاطره های رحمانی بوده و عامل تشخیص آن این است که ما را به انبساط دعوت میکند.

وی با اشاره به اینکه وحدت از سه نظر موضوع، روش و هدف قابل بحث است، ادامه داد: دانشگاهیان به دنبال فعل الله و حوزویون به دنبال قول الله هستند که هر دو مقدس ومبارک است.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه لرستان یادآور شد: هدف نهایی باید وحدت توحیدی باشد که لازمه وحدت، همکاری و تقسیم کار است.