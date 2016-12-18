سر این بازیکنان کجا گرم است؟/ جوانان عادی الگوی بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، برخی بازیکنان فوتبال ایران معلوم نیست چه اتفاقاتی را پشت سر گذاشته اند که عامدانه و با سرعت بسیار زیادی به سمت افت و انگشت نما شدن حرکت می کنند. یکی از این بازیکنان مهدی طارمی است که البته بیشترین گل را برای پرسپولیس تاکنون زده اما بیشتر از همه مهاجمان لیگ هم فرصت گلزنی از دست داده است.

درست پشت سر این مهاجم در پرسپولیس محسن مسلمان بازی می کند که او هم از روزهایی که یک تنه در همه بازی ها تعیین کننده بود عبور کرده و حالا تک مضراب هایی برای تعیین کنندگی دارد. جالب اما در مورد این دو بازیکن عکسی است که یادآور خاطرات بدی برای پرسپولیسی هاست. خاطراتی از سوشا مکانی با شلوار عجیب باب اسنفنجی.

شلوار طارمی و مسلمان هم در این عکس اگرچه شلوار باب اسفنجی نیست اما بی شباهت با آن هم محسوب نمی شود. چیزی شبیه به شلوارک است که به پای دو بازیکن بزرگ باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس است در اماکن عمومی. این شلوارها شاید محرومیت نداشته باشد اما نیازمند تذکر است و نمادی بر دلیل افت این دو بازیکن هم محسوب می شود.

نفر سمت راست مهدی طارمی است. محسن مسلمان هم نفر دوم از سمت چپ است

پوشیدن چنین شلوارهایی برای بازیکنانی متمرکز و حواس جمع که فقط به فوتبال فکر می کنند امکان ندارد. در واقع این پوشش بسیار عجیب که مد شده موید حاشیه است و به دنبال آن حاشیه ها دویدن.

نکته جالب عکس منتشر شده دو فرد معمولی هستند که در کنار مهدی طارمی و محسن مسلمان ایستاده اند و آنها پوششی مناسبت تر و مردانه تر دارند. درحالی که بازیکنان پرسپولیس باید الگویی برای جوانان باشند اما ظاهرا در این تصویر این دو فرد باید الگوی بازیکنان پرسپولیس شده اند.