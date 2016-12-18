افتتاح مدرسه کسب و کار نشان از همت علمی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در آئین افتتاح نخستین مدرسه کسب و کار کشور، اظهار داشت: توسعه در ابعاد مختلف رشد بالایی دارد و باید سرعت رشد علمی در کشور با اهتمام جدی دلسوزان علمی افزایش یابد.

وی افتتاح مدرسه کسب و کار صوفی در زنجان را گام مهمی در راستای ارائه آموزش های تخصصی برای مدیران عنوان کرد و افزود: مردان بزرگ روزگار از همت بلند به جایی می رسند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ضمن نکوهش تفکرات بازدارنده توسعه در کشور، اظهار داشت: باید همه اهتمام مدیران و مردم برای تحقق شاخص های توسعه کشور باشد.

خاتمی رشد صنعتی و علمی را در سطح دنیا بالا عنوان کرد و گفت: با شناسایی استعدادها و تمرکز بر رشد علمی و صنعتی باید زمینه توسعه کشور را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: عقب ماندگی های عنوان شده زمان پهلوی و قاجار نباید دلیلی بر عقب مانده از برخی علوم نسبت به دنیا باشد. عقبه تمدنی کشور باید تبدیل به محرکی مناسب برای توسعه علمی کشور شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه ایران اسلامی تمدن هفت هزار ساله در دنیا دارد، افزود: این تمدن کهن و مدنیت غنی باید در خدمت توسعه کشور باشد و نباید موجب انفعال در عرصه های علمی کشور شود.

خاتمی به رفتار و اعمال انسان و قضاوت در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: انسان در دو جایگاه باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد. نخست در دادگاه عدل الهی و دومی در تاریخ و قضاوت عمومی است.

وی با انتقاد از برخی تفکرات نزد دانش آموختگان دانشگاهی کشور، تاکید کرد: نباید علم را ابزاری برای داشتن شغلی اداری و پشت میزنشینی تعبیر کرد.