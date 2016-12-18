آیت الله سبحانی شاگرد خود را برای مناظره های علمی معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه ارسالی حضرت آیت الله جعفر سبحانی به اصحاب رسانه و خبرگزاری ها به این شرح است:

« بسم الله الرحمن الرحیم

مورد توجه اصحاب رسانه و خبرگزاری ها

با اهداء سلام

اخیراً، برخی از نویسندگانِ حوزه دین، تقاضای مناظره با مراجع تقلید را نموده اند. این جانب ضمن استقبال از بحث و گفت وگوهای علمی، بدین وسیله، جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی، از اساتید مورد تأیید اینجانب و مدیر گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران را جهت مناظره در موضوعات مربوط به حوزه دین، معرفی می نمایم.

امیدوارم که خداوند منّان، توفیق فهم صحیح معارف عمیق اسلامی را به همه ما عنایت بفرماید.

با تقدیم احترام

حوزه علمیه قم - مؤسسه امام صادق(علیه السلام)

جعفر سبحانی»