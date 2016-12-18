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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

آیت الله سبحانی شاگرد خود را برای مناظره های علمی معرفی کرد

آیت الله سبحانی شاگرد خود را برای مناظره های علمی معرفی کرد

آیت الله العظمی سبحانی از مراجع تقلید قم ، دکتر محمد محمد رضایی یکی از شاگردان خود را برای مناظره های علمی در حوزه دین معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه ارسالی حضرت آیت الله جعفر سبحانی به اصحاب رسانه و خبرگزاری ها به این شرح است:

« بسم الله الرحمن الرحیم
مورد توجه اصحاب رسانه و خبرگزاری ها
با اهداء سلام
اخیراً، برخی از نویسندگانِ حوزه دین، تقاضای مناظره با مراجع تقلید را نموده اند. این جانب ضمن استقبال از بحث و گفت وگوهای علمی، بدین وسیله، جناب آقای دکتر محمد محمدرضایی، از اساتید  مورد تأیید اینجانب و مدیر گروه فلسفه دین، دانشگاه تهران را جهت مناظره در موضوعات مربوط به حوزه دین، معرفی می نمایم.

امیدوارم که خداوند منّان، توفیق فهم صحیح معارف عمیق اسلامی را به همه ما عنایت بفرماید.

با تقدیم احترام
حوزه علمیه قم - مؤسسه امام صادق(علیه السلام)
 جعفر سبحانی»

کد مطلب 3853253
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    نظرات

    • علیرضا عسگری IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
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      پاسخ
      ایشون چرا خودش نمیاد مناظره کنه با آقای شبستری؟آقای شبستری درخواست مناظره با مراجع رو کرده بود.نه شاگردان اونها. اقای شبستری از پرچمداران روشنفکری محسوب میشوند و کسر شان ایشان است که با شاگردان مراجع مناظره کنند.
    • سعید IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      0 0
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      حتما خود آیت الله متوجه هستند که معرفی شخص دیگر میتواند جای شک و شبهه از هر جهت باشد مگر مراجع اطلاع ندارندکه ائمه با اشخاص دیگر شخصا مناظره میکردند؟

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